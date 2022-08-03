展覽｜村上隆展後又有大型個展　裝置大師作品被指是Beyoncé靈感

繼三年前的村上隆展覽之後，大館又迎來知名藝術家大型展覽。



空間錄像藝術先驅皮皮樂迪·里思特（Pipilotti Rist）首次在香港舉行個展《潛入你眼簾——皮皮樂迪.里思特》，展出多件大型沈浸式影像裝置，仿似置身虛擬世界。這次展出的作品曾在紐約現代藝術博物館展出，其中《永遠至上》更被認為是美國天后Beyoncé的MV原型。



《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》,2016-22 年 垂掛 LED 燈裝置（圖片由大館提供）

此為皮皮樂迪的首個香港大型個展，匯集了她過去三十年超過 45 件標誌性作品，包括早期諷刺風格的單頻道錄像、大型影像裝置、融合錄像和日常物品的雕塑作品，可從展覽一覽皮皮樂迪的藝術發展路程。

《潛入你眼簾——皮皮樂迪·里思特》將展出多項為香港個展新創作作品，包括在在大館監獄操場上的大型沉浸式錄像雕塑、以及在檢閲廣場牆壁上的作品。這次的作品曾在紐約現代藝術博物館、洛杉磯當代藝術館、京都國立近代美術館及澳洲當代藝術博物館等地展出。

皮皮樂迪·里思特（Pipilotti Rist）1962 年出生於瑞士邊境，自 1980 年代中期以來一直活躍於國際藝壇，以實驗性錄像作品以及大型活動影像裝置聞名。由於作品常探討身體（尤其是女性身體），常被稱為女權藝術家。皮皮樂迪.里思特擅長運用色彩、聲音和活動影像，使眼前熟悉的事物變得陌生。在她的作品中，觀眾可隨意走動，或舒服躺下，沉浸式體驗藝術裝置中「有組織的光」。

（圖片由大館提供）

皮皮樂迪的作品鼓勵觀眾以全景、特寫，甚至走進身體內部，從内到外等不同角度觀察事物，探討現實和理想世界、人類在大自然的地位，以及身體與世界之間的關係。藝術家尤其關注身體外部與內部之間的聯繫，尤其連接兩者的中介，如攝影機鏡頭、皮膚、眼膜等。她的作品使人進入臨界的矛盾狀態，讓觀眾仿似「潛入你眼簾」。

這次展覽籌備時間超過三年，除展覽以外，亦將圍繞展覽舉行一系列工作坊和活動，詳情可留意主辦單位消息。

部分作品介紹

《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》



《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》,2016-22 年 垂掛 LED 燈裝置（圖片由大館提供）

從天花板而降的「像素森林」由三千盞手製 LED 燈組成，讓人想起TeamLab的作品。作品設於展館起點，觀眾遊走其中猶如置身屏幕像素爆炸，又像是淹沒在森林。走進細看，觀眾便會發現每一盞燈都是手工製，形狀獨一無二。稍稍站遠，就能看到一個更宏觀的流動影像，顏色在LED燈上精確移動，形成不同的色彩波浪及圖案，感覺身於錄像畫面當中。

《永遠至上》



《永遠至上》,1997 年 聲音錄像裝置（圖片由大館提供）

《永遠至上》呈現著一個女人昂首闊步、無拘無束地在行人道上漫步，突然揮舞著手中的花朵,砸碎了一輛停泊汽車的窗戶，接著一輛接一輛汽車接連遭殃，並與路過的女警微笑點頭。在藝術家的理想境界裏，一切規條皆可顛覆，花要比車子強大有力，人們更可從這境界瞥見「美的罪惡力量」。有評論指這部作很有可能啟發了美國女歌手 Beyoncé的《Hold Up》MV，此MV中也有她揮舞棒球棍橫衝直撞的畫面，與《永遠至上》有一定相似之處。

《寓所》



《寓所》,2022 年（圖片由大館提供）

《寓所》裝置佔據整個展廳，投影照射在日常物品和裝飾上。藝術家說要把客廳英文「living room」中的「living」(生命)放回「客廳」，將美術館視為眾人共聚的空間。觀眾可以隨意坐在餐桌旁，或躺在床上,也可沉浸於錄像畫面中。裝置作品裏的各式物品來自不同的時期、地點和社會背景，更有香港藝術家的畫作。藝術家指：「就像一間集體公寓，容納五湖四海……它具備了我的作品中擁有的一貫標準，即對任何物品我都帶點愛,無分彼此。」這次於香港展出，她特別在裝置中加入了一塊給文玩供石：「它有助沉思，讓人得以細加觀看,想像出一個微型世界，一道微型風景。」

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特

地點：大館賽馬會藝方

日期：即日至 11 月 27 日

價錢：成人：88 元 | 優惠：65 元 (網上購票價錢)

