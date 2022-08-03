展覽｜村上隆展後又有大型個展　裝置大師作品被指是Beyoncé靈感

撰文：梁嘉欣
出版：更新：

繼三年前的村上隆展覽之後，大館又迎來知名藝術家大型展覽。

空間錄像藝術先驅皮皮樂迪·里思特（Pipilotti Rist）首次在香港舉行個展《潛入你眼簾——皮皮樂迪.里思特》，展出多件大型沈浸式影像裝置，仿似置身虛擬世界。這次展出的作品曾在紐約現代藝術博物館展出，其中《永遠至上》更被認為是美國天后Beyoncé的MV原型。

《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》,2016-22 年 垂掛 LED 燈裝置（圖片由大館提供）

此為皮皮樂迪的首個香港大型個展，匯集了她過去三十年超過 45 件標誌性作品，包括早期諷刺風格的單頻道錄像、大型影像裝置、融合錄像和日常物品的雕塑作品，可從展覽一覽皮皮樂迪的藝術發展路程。

《潛入你眼簾——皮皮樂迪·里思特》將展出多項為香港個展新創作作品，包括在在大館監獄操場上的大型沉浸式錄像雕塑、以及在檢閲廣場牆壁上的作品。這次的作品曾在紐約現代藝術博物館、洛杉磯當代藝術館、京都國立近代美術館及澳洲當代藝術博物館等地展出。

皮皮樂迪·里思特（Pipilotti Rist）1962 年出生於瑞士邊境，自 1980 年代中期以來一直活躍於國際藝壇，以實驗性錄像作品以及大型活動影像裝置聞名。由於作品常探討身體（尤其是女性身體），常被稱為女權藝術家。皮皮樂迪.里思特擅長運用色彩、聲音和活動影像，使眼前熟悉的事物變得陌生。在她的作品中，觀眾可隨意走動，或舒服躺下，沉浸式體驗藝術裝置中「有組織的光」。

（圖片由大館提供）

皮皮樂迪的作品鼓勵觀眾以全景、特寫，甚至走進身體內部，從内到外等不同角度觀察事物，探討現實和理想世界、人類在大自然的地位，以及身體與世界之間的關係。藝術家尤其關注身體外部與內部之間的聯繫，尤其連接兩者的中介，如攝影機鏡頭、皮膚、眼膜等。她的作品使人進入臨界的矛盾狀態，讓觀眾仿似「潛入你眼簾」。

這次展覽籌備時間超過三年，除展覽以外，亦將圍繞展覽舉行一系列工作坊和活動，詳情可留意主辦單位消息。

部分作品介紹

《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》

《像素森林 香港中環奧卑利街大館 3 樓》,2016-22 年 垂掛 LED 燈裝置（圖片由大館提供）

從天花板而降的「像素森林」由三千盞手製 LED 燈組成，讓人想起TeamLab的作品。作品設於展館起點，觀眾遊走其中猶如置身屏幕像素爆炸，又像是淹沒在森林。走進細看，觀眾便會發現每一盞燈都是手工製，形狀獨一無二。稍稍站遠，就能看到一個更宏觀的流動影像，顏色在LED燈上精確移動，形成不同的色彩波浪及圖案，感覺身於錄像畫面當中。

《永遠至上》

《永遠至上》,1997 年 聲音錄像裝置（圖片由大館提供）

《永遠至上》呈現著一個女人昂首闊步、無拘無束地在行人道上漫步，突然揮舞著手中的花朵,砸碎了一輛停泊汽車的窗戶，接著一輛接一輛汽車接連遭殃，並與路過的女警微笑點頭。在藝術家的理想境界裏，一切規條皆可顛覆，花要比車子強大有力，人們更可從這境界瞥見「美的罪惡力量」。有評論指這部作很有可能啟發了美國女歌手 Beyoncé的《Hold Up》MV，此MV中也有她揮舞棒球棍橫衝直撞的畫面，與《永遠至上》有一定相似之處。

《寓所》

《寓所》,2022 年（圖片由大館提供）

《寓所》裝置佔據整個展廳，投影照射在日常物品和裝飾上。藝術家說要把客廳英文「living room」中的「living」(生命)放回「客廳」，將美術館視為眾人共聚的空間。觀眾可以隨意坐在餐桌旁，或躺在床上,也可沉浸於錄像畫面中。裝置作品裏的各式物品來自不同的時期、地點和社會背景，更有香港藝術家的畫作。藝術家指：「就像一間集體公寓，容納五湖四海……它具備了我的作品中擁有的一貫標準，即對任何物品我都帶點愛,無分彼此。」這次於香港展出，她特別在裝置中加入了一塊給文玩供石：「它有助沉思，讓人得以細加觀看,想像出一個微型世界，一道微型風景。」

【活動地圖】

【活動詳情】
名稱：潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特
地點：大館賽馬會藝方
日期：即日至 11 月 27 日
價錢：成人：88 元 | 優惠：65 元 (網上購票價錢)

展覽｜近年最大型巴洛克藝術展　頂級意大利畫作首次在港展出展覽｜機場體驗沈浸式海灘投影　韓國數位藝術單位營造超現實空間香港設計師協會環球設計大獎虛擬展覽　HKMoA新視點虎豹樂圃奪獎展覽｜「森呼吸」虛擬實境看參天巨杉　以藝術探索樹木保育新方向銅鑼灣日本古物藝術展覽　香港藝術家融合現代藝術連接古今未來展覽｜超現實天真派水墨藝術家黃勵強　古詩詞入畫繪幽默生趣景象訪問︱谷敏昭展覽《迴盪 ・繪畫》　融匯中西雅俗化具象為抽象
藝術創作
藝文新聞
藝術家
視覺藝術
展覽
名家大師
活動展覽
裝置藝術
你可能感興趣