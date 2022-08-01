烏克蘭第一夫人登時尚雜誌封面　掀起網絡論戰：人民受苦卻在拍照

俄烏戰爭踏入第五個月，近日網上流傳烏克蘭總統夫人Olena Zelenska登上時尚雜誌《Vogue》數碼版封面，連同與總統澤連斯基多張合照的專輯。不料，這一舉動惹起網民一番爭議。



照片由美國著名攝影師Annie Leibovitz在七月底拍攝，預定在《Vogue》十月版刊出。圖片最先在《Vogue》的社交媒體中公開，繼而被Olena及Annie分享。原帖中交代《Vogue》跟烏克蘭總統澤連斯基及總統夫人Olena Zelenska進行採訪，內容談到了戰時生活，他們的婚姻和共同回憶，以及對烏克蘭未來的夢想。

烏克蘭總統夫人Olena Zelenska登上時尚雜誌《Vogue》數碼版封面。（圖片擷取自：Annie Leibovitz IG）

在封面圖片上的Olena神情嚴肅，坐在總統府內的一個台階上，雙手交疊，穿著象牙色的上衣，袖子捲起，黑色褲子和平底鞋，標題寫著「勇敢的肖像烏克蘭第一夫人Olena Zelenska」，「烏克蘭」字樣以該國國旗所使用的藍色凸顯出來。

在照片中，澤連斯基身穿其標誌性軍綠色T恤，單手擱在桌上，另一隻手緊抱夫人Olena；另一張照片中，澤連斯基坐神色凝重地坐在椅上，單手橫跨長桌執住夫人的手；另一張照片中，Olena在三名女兵護衛下，佇立於一架被摧毀的飛機殘骸前。

照片公開後立即引起大眾關注，同時引起大量批評的意見。一些評論指「這是什麼宣傳」、「奧斯卡邀請函、《Vogue》拍攝、戰爭......我們生活在一個瘋狂的時代！」、「當他們的人民死去的時候⋯⋯他們卻擺出了拍照的姿勢⋯⋯」、「令人難以置信的無味」、「是的，很酷的戰爭，讓我們拍照片吧」等等。另一方面，有些人則留下善意的回覆，例如「這就是靈魂親情的樣子，你是最棒的，我們國家的力量和團結在你身後」和「你們的相互理解是打敗入侵者的偉大工作」等等。

在烏克蘭總統夫人Olena Zelenska的官方帖文中，她則分享了自己接受訪問的目的。她寫道：「能夠成為《Vogue》的封面人物是一個巨大的榮譽，也是世界上許多成功和傑出人士的夢想。我唯一希望的是，這不是因為他們國家的戰爭。」又說：「現在我想讓你們看看這裡的每一位烏克蘭婦女，在我的位置上。誰在戰鬥，誰是志願者，誰在難民營定居，誰在警笛聲中做她的工作，誰在佔領下堅持。她有權利也應該上全世界的封面。你們每個人，烏克蘭婦女同胞，現在都是我們國家的形象和封面。」

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