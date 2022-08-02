Star Wars｜法國攝影師PS星球大戰角色　Darth Vader落入無人廢墟

法國攝影師 Cédric Delsaux 學生時期主修電影與文學，畢業後進入廣告社工作。在此之間持續對攝影保有深度的熱忱，隨著時間與經驗的累積，加上陸續擁有了良好的器材與技術，進而深入鑽研新聞攝影與廣告攝影。逐漸發展成熟的專業知識，促使其建立起獨特的攝影風格。在豐富的電影與文學背景影響之下，攝影師著迷於現實與虛構間的關係，也使得作品中總是表現出介於真實與幻想之間曖昧不明的吸引力。

文：moom bookshop



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從我將鏡頭對準一個情境的瞬間開始，我就在創造一個虛構故事。 Cédric Delsaux

在《Dark Lens》系列中，Cédric Delsaux 耗費兩年時間拍攝世界各地的無人地景，其後將經典科幻電影「Star Wars 星際大戰」中的經典角色置入，彷彿在這個失去人性的星球上，追逐殘留的一絲理想。攝影師以充滿現實主義色彩的獨特視角，邀請觀者進入熟悉卻神秘的「Star Wars」，埋藏著一絲詭譎不安的氛圍，呈現出過度都市化社會裡的平庸日常。影射著當代社會的渾沌不安，與其惘然若失的未來想像。

《Dark Lens》一書由法國出版社 Editions Xavier Barral 出版，收錄了 50 幅作品，這一系列或真或假的影像，攝影師透過他的鏡頭創造出屬於「平庸的神話」，充滿故事畫面的影像為超過一世代的影迷們帶來更近距離的接觸。此書甚至連電影導演喬治·盧卡斯也成為第一個購買的收藏家，一口氣搶購了廿五本收藏，也為此作品的完整度做了絕佳的背書，同時也成為「Star Wars」影迷心中的經典攝影集。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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