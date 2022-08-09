失憶殺神｜里安納遜訪問：痴呆症對我而言是非常悲哀而迷人

里安納遜（Liam Neeson）擁有一個偉大的演藝生涯，他所扮演的角色從《舒特拉的名單》、《紐約風雲》、《金賽性學教室》和《豪情本色》到浩大的《蝙蝠俠》和《星球大戰》系列電影、包括《真的戀愛了》在內的浪漫喜劇，以及家庭最喜愛的《Lego英雄傳》和《納尼亞傳奇》。 當然，Neeson也是《救參96小時》系列的明星。



在他的新片《失憶殺神》（Memory）中，Neeson重返動作劇情片的舞台，扮演Alex Lewis，一個受僱殺手與早期阿茲海默症搏鬥的故事。這是Neeson悲傷地看著一位朋友親身遭受的疾病。《失憶殺神》將於本月11日在本港上映。



在這次採訪中，他討論了他如何在《失憶殺神》中向他的朋友致敬，如何享受與演員Monica Bellucci的合作，以及現實世界中性交易、美國移民拘留中心等問題在故事情節中的重要性。



故事大綱 ：《救參96小時》系列「最強老爸」、巨星里安納遜繼續勇猛，殺出最新懸疑犯罪力作，《新鐵金剛智破皇家賭場》大導演馬田甘寶執導。艾力(里安納遜 飾)是個冷血職業殺手，心狠手辣使命必達，卻在退休前的最後一次任務中，發現刺殺目標竟是13歲孤身女孩，因有違他的職業操守而拒絕執行，於是被捲入更大的陰謀，惹來殺身之禍。他必須趕在聯邦調查局探員維遜(佳皮雅斯 飾)將他逮捕前，先發制人將僱主撲殺，卻逐漸出現記憶力衰退，印象模糊錯亂，陷入失憶邊緣⋯⋯究竟他是遭人設局嫁禍，還是被自己的記憶混淆了虛實因果？



《失憶殺神》劇照。（圖片由電影公司提供）

問：Liam，你好。你一定收到過很多劇本。是什麼原因使你接受《失憶殺神》呢？

答：我認為它很獨特。我們都看過有殺手和刺客的動作片，但這是一部動作驚悚片中的角色，他在執行殺手工作方面具有傳奇色彩，但我們很快意識到他患有早發性阿茲海默症——痴呆症。我覺得這非常非常耐人尋味，它也讓我有機會研究阿茲海默症和痴呆症的世界。我在老家確實有一位朋友，他患有早發性痴呆症。和他在一起我感到很難過，因為他是一位相識已久的朋友，看著他走進自己的客廳卻不知道自己身處何處，他不認得這個房間。因此，我想向他表示某種敬意，以他的一些行為舉止作為參考，並恰當地演繹出來。過度演繹反應是很容易的，但這將是對該疾病患者的侮辱。我想，（導演）Martin Campbell希望它是非常非常微妙的。

問：你在研究阿茲海默症期間發現了什麼特別的事情？

答：它是多麼可怕。它是如何持續的，直到身體逐漸衰退，大腦無法向喉嚨發送信號，無法進食、咀嚼，最終無法呼吸。這實在是太可怕了。另外，在一些紀錄片中，我看到了來自專業護理人員、照顧親人的丈夫和妻子的非凡愛心和關懷。患有這種疾病的人，逐漸無法認出他們相伴多年的丈夫或妻子，這對我來說是非常悲哀的。

問：是的，這是一種可怕的疾病，但看到你飾演的殺手角色用上巧妙的手法處理。你能指出你在研究和觀察你的朋友時發現的一些東西，如何將其融入你的演技嗎？

答：我在一部紀錄片中看到一個病人有口吃的情況。在舉起杯子或重新裝槍的時候，也有非常明顯的手抖。雖然只是一些小事，但我們不想做得太多。Martin會以導演以及第三者的角度去作出修正：「不，這太多了。拉回來。」 或者他會說：「給我多一點這個。」

問：這部電影有一些出色的演員，包括Monica Bellucci和Guy Pearce。與他們共處一段時間是什麼感覺？

答：和Monica合作很愉快，她是如此紮根於現實，她並非荷里活式的女明星，你知道我的意思嗎？她是腳踏實地的，與她合作很愉快。和Guy一起工作也很舒服，藉此工作我認識了他，並已經成為我的新朋友。他們使我每天都樂於上班。

問：與Martin Campbell合作對你有多大吸引力？

答：我完全信任Martin。他重啟了新占士邦系列，我也喜歡他的兩部黑俠梭羅電影，如果你有機會看傳奇演員Bob Peck出演的80年代英國電視劇《Edge of Darkness》，Bob Peck是一位偉大的莎士比亞演員，我曾多次在舞台上看到他。Martin還拍了一部《驚爆萬惡城》的電影，與Mel Gibson合作，我沒有看過它，但這部電視劇似乎很不錯。這就是我對Martin Campbell非常了解的原因：「我很想和這個人合作一次。」我做到了，他非常特別，卻有點老派。他稱呼人為「親愛的」（Darling）（笑）。他會說：「不，不，不，Liam閉嘴。我們就是這樣做的。」（笑）

這部電影深入探討了兒童性販運和美國移民拘留中心，談及這個地點和現實世界的問題，如性交易和非法移民等。（圖片由電影公司提供）

問：這部電影的背景是在墨西哥邊境的德克薩斯州埃爾帕索。這是一個迷人的城市，離墨西哥的華雷斯只有數米之近。這部電影還深入探討了兒童性販運和美國移民拘留中心。這個地點和現實世界的問題，如性交易和非法移民，對故事有多重要？

答：這非常重要，我們在講述這個故事時並沒有抱著僥倖的心態，但它確實存在。就我自己而言，作為聯合國兒童基金會多年的親善大使，我可以接觸到聯合國兒童基金會給我關於性販運和兒童販運的文獻，看到這些都會讓你脖子上的汗毛都竪起來。奴隸制在地球上仍然令人驚訝地普遍存在，而且這些數字之大是令人難以置信的。這不僅僅是女孩，男孩也在其中。我記得2004年海嘯襲擊亞洲時，聯合國兒童基金會通常是最早進入受戰爭和自然災害影響的地區的慈善機構之一。一位負責人告訴我，他們必須在海嘯發生後迅速趕過去保護兒童，因為性交易者會把他們掃蕩一空，帶走他們，他們會就此消失，我簡直不敢相信，但這些事情就是這樣發生了。因此，在我們的故事中，這也是我的角色走上征途的部份原因，他想糾正一個可怕的錯誤。我不想向觀眾劇透太多，但這肯定是一部高質素、節奏明快的驚悚動作片，有非常扎實和立體的人物描寫。

《失憶殺神》劇照。（圖片由電影公司提供）

問：你已經取得了這麼多成就，你在電影中還有什麼沒做的事？

答：Seth MacFarlane在18個月前問我是否有興趣復活《笑彈龍虎榜》系列，所以我很願意這樣做，Seth和他的團隊正在編寫劇本。我相信那將是我職業生涯的終點（笑），或者可能會有好的結果。Leslie Nielsen有很多事情要填補，幾天前，我剛看了他在《空前絕後滿天飛》那部電影中的演出，我只是笑了很久。你知道，「不要叫我雪莉。」很精彩，很精彩的喜劇（笑）。所以當然，是的，我很樂意參與。

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