日本75歲老爺爺巧手和紙手藝　單憑膠水不染色創出超逼真美食模型

近日，日本一位名為「眼鏡爺爺」的藝術家人氣急升，他的作品非常逼真，讓觀者停下腳步乍看一下，很難相信面前讓你看了之後感到溫暖、令人垂涎三尺的美食，居然是由和紙製成的。



事實上，「眼鏡爺爺」並不是藝術家本人，而是藝術家的兒子，一個住在大阪的40多歲男畫家和職業學校講師。真正的創作者是75歲的西滝一彦。他曾經是一名受薪的房屋建造者，自從退休後，他便一直過著放鬆悠閒的人生，享受自己的愛好—柳樹和紙藝。

+ 3

西滝先生的和紙創作始於三、四年前，他的姐姐喜歡「和紙繪畫」（ちぎり絵），一天她給西滝先生一些她不再使用的和紙。那時，當他注視和紙的時候，他突然看到棕色的和紙好像一個漢堡包，黃色的和紙好像一個煎蛋。於是，西滝先生便產生以和紙創作美食模型的念頭。

剛開始的時候，西滝先生單純因為覺得有趣而創作，即使做了大約500件作品，都沒有留下任何舊作或記錄。但他的兒子卻認為，如果只有家人能夠看到，那絕對是一種浪費，所以他把它們上載到社交媒體上。 在2020年2月Twitter的一條帖文中，它成為了全城的話題，該帖獲得了超過2萬多個讚好。

西滝先生的創作主題，一般取決於他在超市或外出就餐時看到的，他認為做起來會很有趣的食物。對於超市裡的商品，他實際上是邊看實際產品邊購買和製作。他外出吃飯的時候總是帶著相機，以自己拍攝的圖片和記憶來協助自己創作。

+ 1

此外，西滝先生對紙張有很強烈的堅持，他規定自己不能替和紙上色，只用膠水黏貼作品，設法在作品中展示每一張和紙的原貌和質感。例如，他剪了一塊圓形的淺粉色日本紙，並將其對折，使其看起來就像一隻火腿。 他很享受能夠很好地利用紙張材料的時刻。所以，當他找不到自己想要的顏色的紙時，他還是會很苦惱難受。即便如此，他還是想在作品中利用和紙的顏色和質地，所以他選擇了幾種經常用來做蔬菜的綠色和紙，從淺色到深色，或者可以透過紙張看到纖維。

製作和紙美食雖然用不上複雜的工具，卻非常考驗西滝先生的巧心。他經常用手撕，用手做，但他亦會用剪刀把油炸食品的麵糊剪成小塊，用尺子和切刀把麵條剪成細長的條狀。他甚至會使用乳酪刮削器磨碎日本紙來製作金子（黃豆粉）和松露巧克力。另外，他還會使用和紙以外的其他紙材，例如紙巾和紙皮，他更曾利用信封紙做成了拉麵。

假如你對「眼鏡爺爺」的作品感興趣，不妨前往其Twitter、IG了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】