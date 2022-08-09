蓮香樓結業｜追溯香港百年飲茶文化演變　回味舊式茶樓的一盅兩件

【藝文編按】香港蓮香飲食集團今天（9日）凌晨在Facebook專頁公佈蓮香樓、蓮香棧均於星期一（8日）正式結業。蓮香樓是香港歷史最為悠久的茶樓之一，在2020年曾一度結業，後來東主顏氏家族再次接手經營，仍是不敵疫情，水滾茶靚不再。本文節錄自林雪虹等人編著的《香江茶事：追溯百年香港茶文化》一書，曾於2020年初刊登，如今蓮香樓正式結業，讓我們藉此文回味蓮香樓的一盅兩件，並了解飲茶文化在香港的演變。



蓮香樓舊貌。（張浩維攝）

蓮香樓招牌(張浩維攝)

粵式茶樓的發展

早在三十年代的香港，喝茶的地方有茶室、茶樓以及茶居之分，其中以茶室的價位最高，是為有一定社會地位的士紳、商人和自由職業者提供飲茶服務的場所。陸羽茶室便是由馬超萬及李熾南於1933年創辦至今超過八十載的茶室，它位於中環的士丹利街。茶室以陸羽命名是由於陸羽是中國一位茶聖，對茶甚有研究，而茶室的二樓亦放置了一個陸羽像。

電影《花樣年華》也曾被「蓮香樓」的懷舊氣息所吸引而在此取景。（資料圖片）

至於，最廣為人知的蓮香樓則位於中環的威靈頓街，它的裝潢與內部的桌椅均保留了以前舊式的設計。電影《花樣年華》也曾被「蓮香樓」的懷舊氣息所吸引而在此取景。而在五十至六十年代間，蓮香樓亦設有夜茶和歌壇，客人可以一邊品茶，一邊聽歌。直至六十年代，這種風氣才開始被淘汰，而蓮香樓亦取消了這類活動。

《香江茶事：追溯百年香港茶文化》書封

書名：《香江茶事：追溯百年香港茶文化》

作者：林雪虹等編著

出版社：中華書局（香港）有限公司

出版日期：2020年2月



營業模式的轉變

現時的酒樓兼營早、午和晚市。（梁鵬威攝）

原來，上世紀五十年代以前，茶樓、平民茶居和酒樓都會各自分時段營業。當時的茶樓和平民茶居只會經營早午市，而酒樓則做筵席，兼辦了晚市。以前的酒樓由清晨4點便開始營業，而8點則為高峰期，不少上班族都會前來喝早茶。而中午時段，則是不少商人的應酬之地。下午三點三，又會有客人前來休息，4點便會正式關門。戰後的酒樓會兼營早午市，可惜到了90年代，不少酒樓面臨劇烈的競爭和市區改建而結業。對比起現時的酒樓，雖然懷舊的氣息逐漸消逝，但現今的營業模式是兼營了早、午和晚市。

飲茶文化的轉變

「一盅兩件」是不少港人的習慣。（羅君豪攝）

以前，香港的茶樓文化除了強調「水滾茶香」外，同時要求「一盅兩件」，即是一盅茶再加上兩件點心。這樣的飲茶文化反映了廣東人注重「吃」，而且深愛嶺南飲食文化所影響。以前的人會說：「上茶樓」或「上酒樓」，但現今的人則會說：「去飲茶」。至於，在口味的追求上，部分茶莊的客人會追求耐泡醇厚的茶，而一些原本喝鐵音的茶客也會因為上酒樓而轉變口味，喜歡普洱。

（本文獲中華書局授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林雪虹，香港大學哲學博士，並於英國威爾斯大學取得教育碩士學位及澳洲悉尼大學修畢博物館學文憑課程。1992 至2019 年期間曾任職於香港藝術館、香港文化博物館、香港茶具文物館及藝術推廣辦事處等。除了博物館工作外，林博士亦曾任教於香港公開大學、香港中文大學香港教育研究所、香港教育大學及香港浸會大學持續進修學院等；出版著作包括《文博新潮》（2007）、《視藝文集》（2008）、《茶壺緣》（2014）、《茶味誠心》（2015）、《藏情賞緣》（2018）等。

