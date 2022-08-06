行走中的文化｜由樂器分類 看中國音樂的千年演變

「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。」 1 讀過白居易《琵琶行》的人，無不讚嘆他對琵琶出神入化的描繪，但有多少人知道在秦漢時只有直頸琵琶，到隋唐時期才由西域引進了曲頸琵琶呢？

文 : 香港電台電視部｜題：由樂器分類 看中國音樂的千年演變



香港中樂團複製的戰國曾侯乙古墓編鐘

說起中國樂器，信手拈來的便有古琴、琵琶、古箏、笛子、二胡、阮、簫等，吹彈拉打各有千秋。中國音樂的風格和地域分不開，也和人們的生活形式息息相關。北方幅原遼闊，人們性情豪爽，故音樂多顯激烈奔放之氣；南方多為富饒的漁米之鄉，人們性子溫婉和順，音樂自然也蘊含婉轉柔媚之意。港台電台節目《行走中的文化》，來到中國音樂考察篇章，便由民族音樂學者白得雲教授，帶領香港真光書院、樂善堂余近卿中學及伊利沙伯中學舊生會中學的初中同學們，到香港中樂團的工作室，一起認識中樂的傳統文化、樂器的種類及其歷史。

現時所知的最古老的樂器，應是在河南舞陽縣出土的七千多年前的一對骨笛，笛身有七個按孔，在某些按孔之間更有些小刻紋和小孔，可推知當時的樂器製作已十分精細。《周禮‧春官宗伯》中記載當時的樂器分為八類，稱為「八音」，指「金、石、土、革、絲、木、匏、竹」。金指先秦時代以青銅器製成的樂器，如柞鐘、鎛鐘等；石指以石頭製成的樂器，如編磬；以土製成的樂器如塤；以木製成的樂器如柷(木製的打撃樂器)；絲指絃絲，泛指絃絲類樂器，如十弦琴；革即皮革，各類型的鼓都屬於此類樂器，如虎座鳥架鼓；匏類的樂器如笙，是植物製的匏形斗加簧、管而製成的樂器；以竹製成的樂器如笛子、簫等。由此可知，「八音」是根據樂器的製成材料來進行分類的。

隋唐以前的直頸琵琶

1977年在湖北隨州出土的戰國曾侯乙古墓中，不只有「八音」的樂器，還有編鐘和編磐，是現時香港中樂團內編鐘的複製來源。白教授示範了如何在一個鐘上敲出兩個音，正敲音為宮角，側敲音則為宮曾，編鐘音色清脆，餘音裊裊，讓人遙想起慷慨激蕩、意氣昂揚的戰國年代。

古代「八音」中的「匏」類樂器，如當代中國吹管樂器中的笙

當代中國樂器則和古代「八音」的分類不同，按樂器的演奏方式分為吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器和敲擊樂器四種。吹管樂器如笙、笛子等，笛子以竹製成，音色特別，令人一聽難忘；彈撥樂器比較多，為中樂所獨有，如琵琶、三弦、阮、揚琴（洋琴）等；拉弦樂器則如二胡、中胡、高胡等，統稱為胡琴，古時經絲綢之路由外域傳入中國；敲擊樂器如雲鑼、木魚、排鼓等，以不同材質製成。這一系列樂器的名稱和樣式，讓人目不暇給，由古至今不少樂器還歷經了不同的改革，或因本土文化的發展，或因外來文化的衝擊，才演變成今日大家所熟悉的中國樂器。

學生們在香港中樂團考察完中國音樂及文化的歷史後，便開始了音樂理論和實踐的遊戲挑戰。首輪遊戲以搶答為主，讓學生們聆聽聲音來判斷樂器種類，看看他們是否有過「耳」不忘的本事，搶答完後便是綜合分析類的問答題，包括闡釋中國音樂風格和地域文化的關係，表述南北音樂的特色，分辨中國本土樂器及外國傳入的樂器，並舉例說明等。

最後一輪挑戰通常動腦又動手，各組學生在香港中樂團敲擊首席陸健斌先生的指導下表演集體撃鼓。這個表演既考學生對音樂節奏的掌握力，也考學生對撃鼓步驟的記性，更考學生的團體合作性，一舉三得，不管是否贏得比賽，都讓學生們體驗了一把「撃鼓其鏜，踴躍用兵」 2 的味道﹗古琴韻遠，吟一曲「青青子衿，悠悠我心」 3 ；戰鼓雷動，唱一句「死生契闊，與子成說」 4 。一管簫，一枝笛，一床琴，一曲譜，且歌且吟，且奏且鳴。音樂無分國界，傳承不拘地域，中國音樂，如一杯清茶，流淌過千年的文明，將遠古的呼喚，藏在了琴音的高山流水中。

1 詩句來源﹕白居易《琵琶行》

2 詩句來源﹕《詩經‧邶風‧撃鼓》

3 詩句來源﹕《詩經‧鄭風‧子衿》

4 詩句來源﹕《詩經‧邶風‧撃鼓》

（圖片由港台提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

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