韓國畫家超現實重現古代名人名作　肖像畫細膩度跟高清照片無異？

Joongwon Jeong是韓國一位超寫實畫家，以對歷史標誌性藝術作品和名人進行了超現實重製，畫出全新高清版肖像畫而聞名。



Jeong從小時候就開始畫畫，他大約在16歲時決定成為一名藝術家，然後開始接受專業培訓。他在首爾的弘毅大學修讀視覺傳達設計，並於2012年畢業。期間，他自學了雕塑、攝影、平面設計、電影製作和舞台表演。其後，他在弘益大學完成繪畫藝術碩士課程，並在首爾教授肖像畫課程。

大約從2012年起，Jeong開始探索超現實主義。他認為超現實主義的誕生是對社會在超現實條件下的反映，表現了在真實和虛構之間不明確的狀態，當代藝術沿著社會及其哲學的潮流流動，藝術將根據社會如何塑造自己的形式來進行。

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在一次訪問中，Jeong表示超現實主義藝術絕不是單純像照片般複製影像：「超現實主義藝術從來不是為了炫耀畫家的技術能力。它是對後現代社會某些方面的視覺聲明，也就是超現實現象。而它是通過在畫布上創造模擬來進行的。」

因此，他的藝術作品與其他超現實主義者的作品有些不同。他從古代的半身像和雕像或古畫中，想像過去的著名人物的現實模樣，然後把他們畫出栩栩如生的肖像畫，就像是在創造一張過去的照片一樣：細密的線條、在眼睛裡打轉的光線、柔軟波浪狀的髮絲。

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例如，他為米高安哲羅名畫《創世紀》中的「上帝」和「亞當」帶來了全新生命。這兩個人物在Jeong的高超繪畫技巧下被重新塑造，肖像細節鉅細無遺得令人難以置信，他展示了皮膚上細小皺紋和色斑，以及酷似你可以用手指穿過的頭髮。

他又曾經對古羅馬哲學家塞內卡、教皇朱利葉斯二世、奧地利學者佛洛伊德、日本作家太宰治、美國作家海明威、荷蘭名畫家梵高等進行創作，作品令人歎為觀止。

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對於關注過去，Jeong為我們提供了一種新的方式來思考我們之前已經看過很多次的人物。他的目標是在作品中納入並傳達他對所描繪對象的看法。「我認為，畫畫是一個向觀眾傳達視覺凝視的過程，通過不熟悉的對象，用我自己形成的語言表達出來，」他解釋說：「即使是熟悉的物體，也會根據觀察者的情緒和想法，使用的顏色和材料，以及線條和筆痕的形狀，以不同的形狀來表達。」在這樣做的過程中，他給複製品的藝術傳統注入了個性化的元素。「一幅畫只是在二維平面上再現的複製品，但從這個圖像中，我們又看到、感覺到、想到和想像到原來的物體。」

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