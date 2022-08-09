展覽｜新媒體藝術結合科技重塑感官編碼　讓人聽到視覺、看到聲音

在電子世代，科技不單是工具，更猶如我們的「第二層皮膚」，不少藝術家近來更著手探索編碼程式、機械裝置等科技媒體進行創作。今年「藝術‧科技」會推出三個主題展覽，將藝術科技帶入社區。



其中打頭炮的是主題展「感官編碼」，策展人林欣傑以媒體理論宗師麥克魯漢（Marshall McLuhan）的「第二層皮膚」（Extended Skin）理論為靈感，特別展出本地藝術家揉合藝術與科技的作品及裝置，讓觀眾感受「聽得到的視覺」和「看得到的聲音」。



「藝術‧科技」的三個主題展覽一共由12組本地藝術家及藝術團隊參與，將展出他們一系列包括互動藝術裝置、虛擬及聲音藝術等作品。第一個主題展「感官編碼」於中環街市舉行至8月13日，隨後將展開「激發的細胞連在一起」以及「虛空之地」兩個主題展覽。

N A T P《 Into the Void》（相片由香港藝術發展局提供)

「感官編碼」策展人林欣傑表示，自己的策展理念與媒體理論宗師麥克魯漢（Marshall McLuhan）常提及的第二層皮膚有關：「現代人與科技的關係密不可分，現代藝術家亦不再單純視科技為創作工具。科技有如『第二層皮膚』，創作者透過探索不同科技媒體，打破傳統感官認知的界限。是次展覽中展出的7個本地創作，用上了編碼程式、機械裝置、動態藝術、數據演算、聲音重組等技術，透過轉換媒體改變既定的感官認知，讓觀眾感受『聽得到的視覺』和『看得到的聲音』。」

卡娜《 The Melting Black》（相片由香港藝術發展局提供)

「感官編碼」會展出七組本地藝術家及藝術團隊作品，包括卡娜、趙朗天、Dimension Plus、馮穎琳和韓家俊、吳澤霖和樓佳、N A T P，以及董永康的裝置作品。此外，林欣傑將會與金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎得主hirsk進行跨界別網上演出，將他的超真實 (hyperreality) 系列機械裝置搬到台上，通過機器學習（machine learning），將hirsk的音樂轉換成影像，以影像譜成音樂，以音樂演繹影像。演出詳情可參考主辦單位資訊。

【部分作品簡介】

《去吧!病菌們》

馮穎琳，韓家俊



馮穎琳 、 韓家俊《去吧 !病菌們》（相片由香港藝術發展局提供)

社交媒體興起後，資訊傳播速度急劇加快，一道一道人與人之間的傳播鏈，把資訊像病毒般短時間傳播出去，虛擬世界其實早被各種不同的病毒攻佔。《去吧！病菌們》將社交媒體上的訊息轉化成機械裝置，訊息傳播影響著機械裝置的形象及律動，一組組的仿生機械展現出訊息的擴散及轉變，組成一場病菌們的競技與展示。

《The Interpreter》

吳澤霖，樓佳



吳澤霖 、 樓佳《 The Interpreter》（相片由香港藝術發展局提供)

《The Interpreter》是一個特殊的聲音裝置，如同語言和音樂之間的翻譯儀。它先將二人之間的對話錄下，但有別於不同語言之間的翻譯，作品內置的演算法把語言轉換成節奏和音調，再由一系列的樂器演奏，令簡單不過的對話，也可變成悠揚樂曲。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：感官編碼

日期：即日至8月13日

時間： 12:00-20:00

地點：中環街市1樓

