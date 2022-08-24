比利時爸爸修圖大神　湊女變成奇幻歷險：寶寶飄走玩火餵鱷魚？

對每位家長而言，見證孩子成長都是一生難忘的經歷，尤其要徹夜不休地照顧初生嬰兒起居飲食。比利時卻有一位超級爸爸樂在其中，利用修圖技術與女兒展開一場場「冒險之旅」。



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Kenny Deuss來自比利時北部港口城市安特衛普，是一名數碼創作者及平面設計師。他跟兩名女兒Alix及Aster喜歡一同冒險，享受非一般的刺激體驗，例如讓一隻海鷗帶著他的小女孩飛走、Deuss帶著孩子在自行車上做著高難度騰空動作、給小寶寶一嘗啤酒的滋味。同時，他不時在照顧孩子時分心，使她們走到屋頂上、坐在懸崖邊、操作各種危險的工具。

雖然這一切看起來非常驚險，但大家不要擔心，以上都是Kenny利用Photoshop製成的傑作，也是Kenny《On Adventure with Dad》（與爸爸一起冒險）系列的一部份。

Kenny創作這些惡作劇圖片，源自於伴侶Tineke成為新手媽媽後的趣事。Tineke生下長女Alix後，她在休完產假後不得不回去工作。那時每逢周二都會輪到休假的Kenny負責照顧孩子。但每周Tineke都會要求他拍一張照片，看看孩子們是否安好，那時他決定用它做一些有趣的事情。他開始活用自己的修圖技能，精心製作出一張張惡作劇圖片，再寄給他的女朋友。Kenny表示：「當我第一次把照片發給我的女朋友時，她很震驚，但最後她意識到這只是一個笑話，現在她覺得很搞笑。」

最初Kenny只在個人Instagram上分享作品，朋友們都認為這很有趣，所以他開設一個單獨的賬戶「On Adventure With Dad」，與大眾分享當中趣味。現在，Instagram專頁「On Adventure With Dad」已吸引多達46.5萬人追蹤。

Kenny很多照片將平凡變成了不平凡，甚至是惡作劇。他說：「我的想法主要來自於日常生活中的活動，僅僅通過駕車旅行或看電影或雜誌，我就可以獲得大量的靈感。」相片同時包含了對「準爸爸」的一些建議和提示。曾經有些人以為這些照片是真的，於是向Kenny發出憤怒評論，這亦算是對他作品的一種「肯定」。

今天恰好是Kenny的生日，祝他生日快樂。

假如大家對Kenny Deuss的作品感興趣，不妨到其Facebook、IG、網頁了解更多。

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