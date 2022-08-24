話劇｜林珍真演繹艾美獎得主作品《女與兒》　反映最真實女性心境

【話劇/獨角戲/林奕華/黃詠詩/林珍真】兩個人如何相知、相愛、到兩眼生厭？迷茫的裸辭單身女生變成兒女雙全的事業女性，看似加入人生勝利組，但原來到頭來只是一場幻想。



林奕華執導、林珍真主演的獨角戲《女與兒》出自艾美獎得主Dennis Kelly的作品《Girls and Boys》，經由黃詠詩之手翻譯成廣東話獨角戲。劇本由男性編劇所寫，反映的卻是最真實的當代女性故事。



《女與兒》海報（圖片由一舊飯團提供）

《女與兒》的故事開頭相信很多人都似曾相識，三十出頭的女主角被工作磨蝕，感覺生活空洞，便毅然裸辭踏上旅途。她在候機室裡遇到改變一生的男人，他們很快地陷入熱戀、然後和大部分人一樣，結婚，買樓，生小孩。逐漸她事業有成，兒女雙全，但生活卻朝著悲劇一路狂奔。整個故事由林珍真飾演的無名女主角一人講述，讓觀眾第一身代入，參與一段親密關係的瓦解過程。

《女與兒》原作由英國艾美獎得主劇作家Dennis Kelly編寫，其得獎作品包括經典音樂劇《Matilda the Musical》劇本。原作於2018年在英國首演，由著名女演員Carey Mulligan擔綱，並由「Kanye West 御用」的舞台設計師Es Devlin 設計場景，劇目於世界各地巡演，為女生獨腳劇的話題之作。

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有別於英語慣用的語序Boys and Girls，劇本名稱以Girls行先，原來有其深意。全劇都離不開兩性間的權力關係，而中文譯名直接用上《#女與兒》，則再添加一條故事主軸 —— 家庭與孩子。主線圍繞女主角與丈夫由相識、相愛到不相往來，經歷拍拖、結婚、懷孕、生育的癡與迷，由日常走向極端，讓觀眾重新反思父權社會給女性的定型，與其引起的性別角力。

這次是非常林奕華團隊相隔多年後再度跟香港演員合作，推出廣東話劇場作品，也是劇目《GIRLS AND BOYS》的首個廣東話演出。劇本的翻譯重責則交由香港編劇黃詠詩操刀。劇本主人翁性格有點「麻甩」，常常在自說自話時夾雜粗口，如何將單調的 “F*cking”以廣東話粗口豐富其內容，是黃詠詩認為的劇目有趣之處。劇本中的轉捩點使人震驚，黃詠詩讀到轉捩點後更將譯好的三分之二劇本推倒重來。是怎樣的劇情發展讓她做出這樣的決定，就有待觀眾自行發掘。

劇目與兒女相關，也關於夫妻矛盾，主辦單位更特別提供托兒服務，為家長提供空間觀賞話劇，詳情可參照主辦單位資訊。

【演出地圖】



【演出詳情】

名稱：女與兒

演出場次：2022年9月2 & 9日(五) 8pm

2022年9月3-4 & 10-11日(六、日) 3pm / 8pm

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：HK$380 / HK$280

