「冠南華」霓虹燈早前被拆卸　香港招牌製作人談本土廣告牌之美

【藝文編按】五光十色的霓虹燈箱曾是香港夜景的重要標誌，但隨著城市發展，不少霓虹燈招牌紛紛被清拆。早前油麻地中式裙褂老字號「冠南華」的霓虹招牌被屋宇處落下「最後通牒」要求拆卸，更引起一股「打卡潮」。本文摘取自香港招牌製作者李健明撰寫的《你看港街招牌(增訂本)》第三章〈霓虹招牌〉，文章介紹霓虹燈製作涉及的工藝以及發展動向。在霓虹燈在香港夜幕消失之際，讓我們籍此文了解霓虹招牌的獨特之處。



8月16日，市民前來為霓紅燈招牌拍照留念。（李澤彤攝）

霓虹燈在上世紀初出現，並於二十年代傳入中國上海，照亮了這個中國最繁盛的城市，一九四六年周璇《夜上海》一曲，唱出了當年的景象。與此同時，香港政府的宣傳品中已有提及霓虹招牌，三十年代香港設有霓虹工場。後來中國發生巨變，不少大陸資本及技術都轉移到香港，霓虹燈在香港得以大放異彩。

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消費文化的象徵

霓虹燈招牌象徵的是消費文化，常見於資本雄厚的大商店，例如銀行、金舖、酒樓、百貨公司等；晚上營業的行業，更理所當然地使用霓虹招牌。酒吧、舞廳、夜總會等紙醉金迷的地方，都廣泛地使用霓虹招牌。因為霓虹顯眼醒目，一些預算極為充裕的國際大品牌，都會在大廈天台或立面，建立巨幅廣告，足以照亮維港兩岸。也因為霓虹在夜間發亮的特質，我們大概也不會在學校、社福機構、政府機構、老人院找到霓虹的蹤跡吧。

【你看港街招牌】霓虹燈製作過程。（非凡出牌提供，圖片鳴謝：梁耀成先生，長春社文化古蹟資源中心）

製作霓虹光管，涉及高超的工藝。簡單來說，就是工人將玻璃管加熱，屈曲成所需的圖案及文字，再將玻璃管兩端封好，抽走空氣及加入不同氣體，用作發出不同顏色的光線。我問過一位前霓虹燈師傅，他說如果霓虹燈製作精良的話，可以使用十多年而不用更換，頂多是可能火牛或供電部分老化導致霓虹管不發光，只需更換相關部分，便可以修理好。這樣一來，霓虹燈其實比 LED 壽命長得多，而且 LED 一旦某小部分燈珠出問題，便需整幅更換；霓虹燈只需更換出問題的部分便可，相比起來，維修費用其實不會比 LED高。

霓虹燈曾經造就本港的獨特文化。（Getty）

香港有霓虹燈，世界其他地方也有霓虹燈，當中最具代表性的，可算是拉斯維加斯了。當然，兩地的霓虹各具特色，拉斯維加斯霓虹面積巨大，用色誇張，而且閃爍不斷，令人看得眼花繚亂。香港受制於街道狹窄，除了面對維多利亞港或大街的巨幅廣告牌，招牌面積都不會像外國那麼大。而且為求吸引別人注意，很多招牌都是從建築物牆壁上伸出馬路，在昔日彌敦道形成一片燈海，蔚為奇觀。可惜近年來因為政府嚴格管制招牌，這種令香港引以為傲的璀璨景觀，已不再復見了。

各地招牌都會有字，而香港霓虹燈上的招牌字，成為了它們獨特的標記。上世紀九十年代以前，霓虹招牌上的字，大都以書法毛筆字為主，當中當舖，金舖及麻雀館上的北魏字體，風格誇張有力，符合香港人直白硬朗的性格。近年來也多了電腦字體的霓虹招牌，雖然稍欠味道，但配合霓虹這種獨特的光線，仍相當有特色。

《你看港街招牌(增訂本)》書封

書名：你看港街招牌(增訂本)

作者：李健明

出版商：非凡出版



霓虹外型

至於外型方面，霓虹招牌也是極為豐富的，不像街坊招牌般單調。由最基本的方形或圓形等幾何形狀，到配合招牌圖案設計的不規則圖形；或者是源自上世紀的 Art Deco 風格，簡約線條的圖形等等，不少霓虹招牌外觀令人難忘。例如已拆卸的「森美餐廳」的牛形招牌，現在已由博物館所收藏。

西環森美餐廳門前的巨型安格斯牛霓虹招牌，於2015年遭拆卸，現在M+博物館作藏品。（「M+收藏霓虹」影片截圖）

現時香港的霓虹招牌已買少見少，拆卸速度之驚人，令人咋舌。有霓虹師傅向我透露，已有兩三年沒有製作過室外的霓虹招牌了。另外，香港的剩下來霓虹燈師傅已經很少，加上霓虹工場佔地不小，基於租金昂貴，有些師傅已轉行，放棄工場，改為從事安裝工作。本地的霓虹工場的數量，現已屈指可數了。

霓虹燈那獨特的光線，在漆黑中顯眼醒目。相比LED，卻顯得比較柔和，因此很多人仍然鍾愛霓虹燈那種獨特的感覺。雖然外牆霓虹燈需求已十分少，但近年來霓虹燈已轉為高貴典雅的室內裝飾，需求亦有所回升，情況就像黑膠唱片一樣，主要用途就是供人懷舊一番。最近到了廣州一轉，看到當地的招牌工場，亦有生產霓虹燈，而且製作相當精美，也能造到將霓虹招牌室內化及微型化。燈管亦比以前看到的要幼細，可以製作更小更複雜的圖案。雖然現時製作霓虹燈仍然依賴手工，未有出現新的技術協助製作，但因為霓虹燈在中國大陸亦有需求，所以在可見將來，霓虹燈這種招牌將會繼續發光發亮，照亮香港這個不夜城。

（本文獲非凡出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

李健明（資料圖片／羅君豪攝）

作者簡介｜李健明，香港招牌製作者，耀華製作室接班人，「李伯伯街頭書法復修計劃」（李漢港楷）的負責人。致力將街頭書法家李漢的手寫筆迹整理，集結成完整的「李漢港楷」電腦字體。曾舉辦「新蒲崗街頭字體漫遊」、「港人港字」展覽，帶領公眾欣賞本土招牌之美。

