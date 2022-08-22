音樂劇｜中秋宴道出引人共鳴家庭處境　退休長者無伴奏演唱成主角

人生短短幾十年，不知不覺間總是留下很多遺憾。正如盆菜一樣，不會每一道菜都合我們心意。遇到不如意的時候，我們又可以如何面對？



「耆樂唱一舖」計劃的完結演出《盆菜四重奏》，採用20位退休長者演員進行無伴奏合唱演出，細道你我都可能面對的友情和家庭困境。



《盆菜四重奏》宣傳圖（圖片由一舖清唱提供）

《盆菜四重奏》是無伴奏合唱演出，由年輕演員唱出劇中生活大小事，加以配合20位退休長者演員聯合演出。由演員直言，導演挑戰眾演員的形體極限，一些長者演員甚至要處理Rap歌詞，是十分具挑戰性的「大製作」。

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故事講述疫情期間，幾位好姊妹相約飲茶，席間決定下星期的中秋節一起烹煮盆菜。每個家庭負責其中一層，再合併分拆成四盆。於籌備、烹調及享用盆菜期間，各家庭裡的不同關係同時進行著微妙變化，亦逐漸解開彼此之間的矛盾，道出不敢明言的感情。

演出乃「耆樂唱一舖」的完結演出，計劃目前已持續三年，由青年導師任教，為退休人士提供無伴奏合唱訓練，讓熱愛無伴奏合唱的人士互相交流。為推廣無伴奏合唱音樂，團隊將於進駐長者服務中心，為長者帶來無伴奏合唱音樂的體驗及認識。

除了這次的演出，創作團隊亦為長者量身編排、製作歌曲《盆菜層層分分分》，並錄製成音樂錄像，望借此引起社會大眾對年長一輩的關注及討論。

【演出地圖】



【演出詳情】

名稱：盆菜四重奏

地點：元朗劇院演藝廳

日期：2022 年 8 月 26 至 28 日

票價：$480 / $260 / $220

