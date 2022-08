夏日炎炎｜英國攝影師捕捉海灘荒謬奇景　印度甚至有挖耳屎服務？

英國攝影師 Martin Parr,是當代攝影界非常活躍的人物,他的作品中往往充滿著詼諧逗趣,卻又隱喻當今社會的種種諷刺。而他最廣為人知的攝影主題就是海灘,Martin Parr 持續拍攝這個主題已有幾十年,紀錄了關於海灘的種種面向:各式各樣曬肉的情景與各國大媽的花俏泳裝,更可以看到有人脫到一絲不掛也有人包得密不透風。而事實上,整件事可以追溯回1986年,他的一部知名作品《The Last Resort》,一書描繪利物浦附近紐布萊頓的海濱風光,而也許是這種痴迷導致 Martin Parr 持續前往世界各國拍攝海灘奇景。

文:moom bookshop|圖片來源: Martin Parr《Life's a Beach》



Martin Parr《Life's a Beach》(圖片來源: https://moom.cat/l/rLMqId)

Martin Parr《Life's a Beach》(圖片來源: https://moom.cat/l/rLMqId)

無論哪個地區,都有一個共通點,就是在海邊不外乎會吸引來許多販售各種商品的攤販,然而世界各地提供的商品卻不盡相同。例如在布萊頓會販售冰淇淋,中國會是麵食的商品,智利則是 BBQ,到了印度卻是提供挖耳屎的服務。《Life's a Beach》收錄了 Martin Parr 海灘攝影作品中的精華,捕捉了各種荒謬至極甚至令人不知所云的有趣景象,帶領我們進入各個不同文化背景的海灘生活。

Martin Parr,1952 年出生於英國埃普索姆,他曾出版超過四十本的攝影作品集,包括《Common Sense》、《Our True Intent Is All for Your Delight》與《Boring Postcards》。他的作品被世界各地多個美術館所收藏,包含洛杉磯 Getty Museum、紐約 MoMA 與倫敦 Tate。Martin Parr 同時是馬格蘭攝影通訊社的成員。

