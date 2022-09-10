初戀的惡魔｜坂元裕二風格轉變會成功嗎？｜還是日本｜湯禎兆專欄

《初戀的惡魔》一直默默在看，不敢多言，因為那不是平常的坂元裕二。是的，今次再沒有金句，與名作如《四重奏》又或是前作《大豆田永久子和三個前夫》均極為不同，差不多沒有任何令人眼前一亮的精警對白，簡直有點令人難以置信。當然，他的求變絕非自今日始，《ａｎｏｎｅ》已曾劍走偏鋒因而失諸交臂；遠端劇《ＬＩＶＩＮＧ》就更加接近令人難以卒睹的地步。

文：湯禎兆｜原題：坂元的求變



《初戀的惡魔》也是一直去到第五、六集，待松岡茉優飾演的摘木星砂的分身明確出現及鎖定情感分屬流向，多線劇情才開始衍生出趣味——最初數集的設計，僅予人一種廢柴同盟的逆向操作聯想，而且每一集的程序框架，更加教人懷疑是否真正出自坂元手筆。是的，對坂元裕二及宮藤官九郎等神級編劇來說，能夠預測的劇情就已屬敗筆之作，尤其是同一程式來貫穿各集就更加屬不可思議的慵懶安排。

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不過現在也僅屬趣味的開端，第六集滿島光飾演的里莎出現固然是一大驚喜，更重要的是往後發展，如何將多宗案件環扣相連拆解，才是坂元的挑戰所在。另外，順帶一提柄本佑飾演的小鳥實在出色，他其實絕不適合作型男式的主角演出，不按條理同時處於非鎂光燈下的位置，那才是安心居所位置。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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