古埃及4500年木雕像看似鄰家大叔　眼睛栩栩如生全靠獨門秘密方法

擁有4500年歷史的卡帕爾雕像（Kaapar Statue）外表雖然看似鄰家大叔，但正因如此可算是古埃及藝術中現實主義的代表。木製雕像為何能經得起時間考驗？栩栩如生的眼睛竟以特別方法製成？



提起古埃及雕像的話，大家會想起阿布辛拜勒神廟外的四尊拉美西斯二世雕像，還是金字塔外的獅身人面像？大多數古埃及王室成員和高級官員的雕塑，都傾向塑造出理想中的外觀和身體—美麗、年輕、強壯。

古埃及不朽的工藝遺跡通過其悠久的金字塔、雕塑、墓穴和神廟顯而易見。埃及的雕塑具體來說具有很強的象徵意義，一般以理想主義為特徵，以他們希望被描繪的方式來描繪國王和特權官員，並不是他們實際的樣子。換句話說，大多數古埃及雕塑的目的不是為了寫實，它們是出於政治和社會原因所創作的，最終目的是使皇室成員和富裕階層在人們眼中顯得完美。

不過，今天介紹擁有4500年歷史的卡帕爾雕像（Kaapar Statue），則可算是古埃及藝術中現實主義的代表。

經歷4500年的卡帕爾雕像 外表看似鄰家大叔？

古埃及大部分輝煌的手工藝品都是用最耐用的建築材料——石頭製作而成。因此，這正是為甚麼這些5000年前的建築傑作，能夠穩定地經受住時間的考驗。但是，他們的木質雕塑就不一樣，木頭並不像石頭那樣持久。許多古埃及人製作的木質雕塑經過時間的洗禮，已經完全瓦解。卡帕爾雕像是少數經受住時間考驗的倖存木雕之一。

卡帕爾雕像用上梧桐木雕刻，大約在4500年前製作。它由法國考古學家Auguste Mariette在薩卡拉墓地發現，發現時木雕保存完好。據說埃及的挖掘者因為這尊雕像跟他們的市長長相十分相似，所以他們最初將其稱為「Sheikh el-Balad」（阿拉伯語，意為 "市長或鎮長"）。

這座木雕最初是用石膏塗抹的，但隨著時間的推移，最外層的石膏已經瓦解，露出了保存完好的優質梧桐木。雖然人們對卡帕爾知之甚少，但他的形象被逼真地描繪出來，只能說明他的級別並不在最高之列，可能是古埃及地方祭司和書吏。

卡帕爾雕像高3.67英尺，表現為跨步姿勢，左手握著一根手杖。在他的墓中還發現了另一個木質雕塑，她通常被認為是卡帕爾的妻子。這兩座雕像現在都在開羅埃及博物館中展出。

卡帕爾雕像眼睛栩栩如生的製作方法

卡帕爾雕像忠實描繪了一個生活在第四王朝後期的人，他的真實形象是如何。它描繪的是一個肥胖的男人，沒有健壯的身體和鑿刻的下顎線。他沒有通常的嚴厲表情，而是有一張平和的臉，帶著友好的微笑。他所有逼真的面部特徵似乎更加生動，這要歸功於他栩栩如生的眼睛，他的眼睛是用方解石、水晶石和黑石，再用銅勾勒模仿眼部化妝。

眼球本身是由拋光的石英製成。眼球的前部中間鑽有一個小的圓形凹槽，用密封透明的水晶製成的角膜，角膜用樹脂固定在那裡。這種附著在角膜上的樹脂，代表了褐色的虹膜。卡帕爾的瞳孔則是在岩石水晶角膜後部，中間鑽出小圓形凹槽，再用非常深的黑色油漆填充。

這就是令卡帕爾雕像栩栩如生的秘密。

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