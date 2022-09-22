日本93歲老婆婆報紙撕貼出窩心貼繪　創作背後竟隱藏催淚原因？

木村セツ是日本一名93歲的老婆婆，她擅長利用新聞報紙雜誌為材料，重新拼貼成溫暖窩心的圖畫。原來，她創作背後竟隱藏令人催淚的原因。



四年前一場悲劇 令她開始接觸撕紙拼貼畫

木村婆婆在1929年於奈良縣櫻井市出生。她一生之中並沒有接受過正式的藝術訓練，數十年來擔任全職家庭主婦，全心全意地照料丈夫及孩子。她一直要到2019年的元旦，即是她90歲生日的前6天才決定展開「ちぎり絵」（撕紙貼繪）之旅。

其實，一切源於四年前的一場悲劇。

在2018年11月30日，跟木村婆婆結伴一生的丈夫去世，使她大受打擊。木村婆婆的生活好像頓時失去意義，即使生活衣食無憂，但無論做上什麼事都提不起勁，皆因晚餐時桌上少了一雙筷、一隻碗、一句親切的讚美，夜深時無法再傾訴一天發生的瑣碎事，睡覺時房間只剩下漆黑空洞的一片。

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大女兒看到母親如此沮喪和孤獨的樣子，心中感到非常難過。一天，她回想起父親住醫院的時候，自己每天都去探望他，在他房間前面的走廊上擺放着一些拼貼圖畫，於是便鼓勵木村婆婆不如嘗試撕紙貼繪。

起初木村婆婆馬上拒絕，因為她不想「做這麼困難的事」。後來，她想起丈夫臨終前曾跟自己說：「無論有多大年紀，人們都必須學習。」回想之下，她覺得大女兒鼓勵自己接觸撕紙拼貼畫，其實是離世老伴借大女兒的口，對自己的一番勉勵。

從藝術新手到沉迷至廢寢忘餐

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木村婆婆在開始撕紙貼繪之前，她從來沒有真正畫過一幅正式的畫。她說：「我丈夫的愛好是做陶器和其他東西，但我不太擅長繪畫。所以我最初讓大女兒為我畫草圖。我的大女兒現在從事設計工作，所以她是一個好的藝術家。」後來在女兒的指導下，木村婆婆慢慢學習自己繪畫草圖。

除了花卉、蔬菜、水果和動物之外，木村婆婆的報紙撕畫主題環繞人們熟悉的物品，如漢堡包、薯片、麵包和午餐盒。她喜歡在超市及餐桌上取材，選擇一些能迅速吸引目光的主題，繼而買下實物或拍下照片，回家畫草圖後，再從報紙中選擇合適的顏色，一手接一手地完成作品。

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漸漸地，她體會到貼繪的樂趣，並欲罷不能地沈醉於創作當中。她每天花上大約6到7個小時於報紙貼繪上，並嘗試每天都完成一個作品。她製作複雜作品的時候，甚至會投入得廢寢忘餐，完全忘記了時間，

有一天，在東京擔任插畫師的孫子在Twitter上傳了木村婆婆的作品，引起網絡上熱烈的迴響。在2020年時，她甚至出版自己的作品集《90 セツの新聞ちぎり絵》。翌年，她再推出續集《91 歳セツの新聞ちぎり絵 ポストカードブック》。

假如大家對木村婆婆的作品感興趣，不妨前往她的網頁、IG、Twitter了解更多。

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