觀賞觀光客｜戳破巴黎夢幻假象？　英攝影師諷刺視角記錄遊客行徑

這也許是史上最有用的一本攝影書！延續一貫的幽默風格，英國攝影師 Martin Parr 邀請世人跟隨他的鏡頭，來到法國巴黎進行一場「觀賞觀光客」的觀光旅程。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Grand Paris》



Martin Parr《Grand Paris》（圖片來源：https://moom.cat/l/7vfYex）

Martin Parr《Grand Paris》（圖片來源：https://moom.cat/l/7vfYex）

受歐洲攝影藝術館的邀請，費時三年拍攝巴黎日常，捕捉下來自世界各地的遊客一瞥。同時參訪各大知名景點，包含著名的香榭大道、博物館與藝術博覽會、時裝週、航空展、農業展售會⋯⋯等等，將巴黎的各個不同面貌以其獨特的視角呈現。

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塞納河邊的人工沙灘上，不是美豔動人的模特兒，而是大叔掀起上衣就地躺臥；世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」展示廳中，蜂擁的觀光客只顧拿起手機拍照；名勝古蹟前大排長龍的隊伍⋯⋯相較於一般人對巴黎的浪漫想像，Martin Parr 彷彿戳破這個夢幻假象，以諷刺睿智的視角，記錄下真實的人類行為，挖苦著這國際大都會華麗形象下的庸俗鄙俚。

《Grand Paris》一書由法國出版社 Editions Xavier Barral 出版，整本書以「觀光導覽手冊」的概念設計，還貼心地附上巴黎地圖與地鐵路線圖。內容也包含巴黎街道索引，公家機構地點，甚至交通指南也收錄其中。交錯著攝影師的有趣作品，饒富趣味地融合成一冊，也成為攝影書兼旅遊工具書的趣味著作。

1952 年出生於英國愛普森的 Martin Parr，現為馬格蘭攝影通訊社的一員，是英國當代最具影響力的攝影師之一。自認八卦又充滿好奇心的他，總喜歡透過攝影發掘各式各樣奇異又怪僻的社會現象。其作品總是讓人驚訝於日常中的平凡，透過細膩觀察竟也可以如此的荒謬風趣。曾出版超過四十本的攝影作品集，包括《Common Sense》、《Our True Intent Is All for Your Delight》與《Boring Postcards》。他的作品被世界各地多個美術館所收藏，包含洛杉磯 Getty Museum、紐約 MoMA 與倫敦 Tate。

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