觀賞觀光客｜戳破巴黎夢幻假象？　英攝影師諷刺視角記錄遊客行徑

這也許是史上最有用的一本攝影書!延續一貫的幽默風格,英國攝影師 Martin Parr 邀請世人跟隨他的鏡頭,來到法國巴黎進行一場「觀賞觀光客」的觀光旅程。

文:moom bookshop|圖片來源:《Grand Paris》



Martin Parr《Grand Paris》(圖片來源:https://moom.cat/l/7vfYex)

Martin Parr《Grand Paris》(圖片來源:https://moom.cat/l/7vfYex)

受歐洲攝影藝術館的邀請,費時三年拍攝巴黎日常,捕捉下來自世界各地的遊客一瞥。同時參訪各大知名景點,包含著名的香榭大道、博物館與藝術博覽會、時裝週、航空展、農業展售會⋯⋯等等,將巴黎的各個不同面貌以其獨特的視角呈現。

塞納河邊的人工沙灘上,不是美豔動人的模特兒,而是大叔掀起上衣就地躺臥;世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」展示廳中,蜂擁的觀光客只顧拿起手機拍照;名勝古蹟前大排長龍的隊伍⋯⋯相較於一般人對巴黎的浪漫想像,Martin Parr 彷彿戳破這個夢幻假象,以諷刺睿智的視角,記錄下真實的人類行為,挖苦著這國際大都會華麗形象下的庸俗鄙俚。

《Grand Paris》一書由法國出版社 Editions Xavier Barral 出版,整本書以「觀光導覽手冊」的概念設計,還貼心地附上巴黎地圖與地鐵路線圖。內容也包含巴黎街道索引,公家機構地點,甚至交通指南也收錄其中。交錯著攝影師的有趣作品,饒富趣味地融合成一冊,也成為攝影書兼旅遊工具書的趣味著作。

1952 年出生於英國愛普森的 Martin Parr,現為馬格蘭攝影通訊社的一員,是英國當代最具影響力的攝影師之一。自認八卦又充滿好奇心的他,總喜歡透過攝影發掘各式各樣奇異又怪僻的社會現象。其作品總是讓人驚訝於日常中的平凡,透過細膩觀察竟也可以如此的荒謬風趣。曾出版超過四十本的攝影作品集,包括《Common Sense》、《Our True Intent Is All for Your Delight》與《Boring Postcards》。他的作品被世界各地多個美術館所收藏,包含洛杉磯 Getty Museum、紐約 MoMA 與倫敦 Tate。

