日本國寶級設計大師永井一正　香港首個大型作品展一畫勝千言

常言道一畫勝千言（A picture is worth a thousand words），往往用來形容震撼人心的攝影、海報、平面設計。在數碼轉型的世界，平面設計成為一門小眾的學科，修讀的朋友往往都是興趣大於一切。但每當看到以下介紹這位大師的作品，便會知道圖像中的靈性有多大的影響力。適逢即將舉行一場名為《永井一正瞬間 • 永恆》的作品展，正好可以來了解一下永井一正這位來自日本的國寶級平面設計大師的創作之路。



永井一正（圖片來源：Gallery27）

是次展覽是永井一正於香港的首個大型作品巡禮，將會按時序透過四個篇章追溯他的四個創作階段。永井一正現年93歲，絕對是日本碩果僅存平面設計生涯最長的設計師之一（可能沒有之二），展覽首個篇章「設計之眼」展出他於50至70年代創作的企業海報、文化活動海報、標誌、雜誌和書籍封面等鮮明及獨特的幾何抽象風格。這個時期的永井一正與一眾著名設計師們，例如田中一光、龜倉雄策等日本平面設計奠基者成立日本設計中心（現時的董事長為原研哉），當時正值日本戰後經濟奇蹟，一眾設計師鼓吹設計、藝術和文化可以將商業提升層次，同時改善國家的形象，於是成立了相應的企業形象部門、包裝設計部等，並獲得八家不同業界的龍頭企業資助如豐田汽車、朝日啤酒等。

展覽第一章「設計之眼」展出作品（圖片來源：Gallery27）

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於第二章「天外之外」，展示永井透過自1974 年起創作的一系列「GQ」、「Kawakichi」及「Graphic 4」海報，主要呈現前所未見的空間感，當中可以看到一些宇宙及風景元素，反映出他對於未來主義的看法，並且在構圖上保留水平、垂直、左右對稱，在2D平面設計上展現出縱深廣闊的3D空間感。直到第三章「意象之思」 ，開始出現大家感到熟悉的作品，這一章展示他的個人作品，專注於動植物為主符號的具象設計，當中尤以保護瀕臨物種和環境保育為焦點，結合設計與社會關注的信息作為情感訴求。

第二章「天外之外」展出作品（圖片來源：Gallery27）

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這個階段時值80年代後期的日本，經歷了泡沫經濟的影響，在之前日本舉行了64年東京奧運以及70年大阪世博等是為極為奢華消耗的年代，永井亦感同身受，他亦著手設計過1972年札幌冬季奧運會、1975年沖縄國際海洋博覽會等的海報，見證了80年代末開始承受了大量消耗的影響，於是在設計上表達這些議題。但他從來沒有用一字一句去示意，而是以圖像去表現生命力、大自然與人類的關係。所以他的設計永不過時，而且震撼力依然持續至今。

第三章「意象之思」展出作品（圖片來源：Gallery27）

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承接上一章，最後一章為「生命之友」，展示的是永井一正的永恆經典「LIFE」系列。永井經歷從抽象到具象的風格轉變，至今仍然堅持一直探索以活物為主題的創作。整個「LIFE」系列記載著他從商業設計踏入個人創作領域的轉捩點，從此以人類與大自然的和諧及共存為主題。他並沒有以真實且別具張力的攝影來宣洩情緒，而是以抽象手法和圖形來描繪動物，或者的確當我們與照片中動物的瞳孔靈魂交接一刻會深受感動，但這位大師正正想有所抽離，不想將動物的形象停留於過於真實或既定印象之上，將情感由個體抽離回到大自然本身，避免執着於外相而偏離了本質，大自然應該帶來無窮的想像力。

第四章「生命之友」展出作品（圖片來源：Gallery27）

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是次展覽由27畫廊策畫，除了展出逾百件永井先生的經典海報及作品，27畫廊更與THE HOUSE OF DESIGN & ART合作推出高1.9米的巨型藝術裝置，將永井筆下可愛活物由平面跳進三維世界，展覽詳情如下：

27畫廊與THE HOUSE OF DESIGN & ART合作推出的高1.9米的巨型藝術裝置（圖片來源：Gallery27）

《永井一正瞬間 • 永恆》

日期：9月30日至10月12日

時間：12pm - 8pm（星期一至五） / 11am - 9pm（星期六、日及公眾假期）

地點：K11 MUSEA 6F Kunsthalle