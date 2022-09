Brad Pitt芬蘭展出離婚後創作雕塑作品　指作品反思關係中錯誤

繼Johnny Depp推出一系列畫作後,荷里活又有藝術才子!



Brad Pitt早前伙拍英國藝術家Thomas Houseago以及澳洲音樂人Nick Cave在芬蘭舉行展覽,首次公開他的9件雕塑作品。英國藝評人Jonathan Jones指他「令人極度驚艷」(extremely impressive)。



展覽昨日於芬蘭坦佩雷市的Sara Hildén Art Museum開幕,Brad Pitt在開幕儀式說道:「這對我來說是一種自我反省。讓我反思在自己在關係中造成的錯誤,看我哪一步走錯了。」並說作品是在「考慮到自己傷害過的人」後誕生。

據英國衛報報道指,Brad Pitt在與Angelina Jolie離婚後開始涉足陶藝,一度在藝術家Houseago的洛杉磯工作室進行一天15小時的藝術創作,更有報道指他曾在拍攝《從前,有個荷里活 》期間邀請同樣熱愛陶藝的Leonardo DiCaprio到他的工作室「進行密切交流」。

藝廊稱Brad Pitt「幾乎完全自學成才」,這次展覽將展出該演員的9件雕塑作品,包括石膏雕塑《Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time》。作品描繪一場八人槍擊混戰,雕塑中人物的四肢和面孔在石膏上浮起,仿似要破石而出,畫面生動非常。

展覽亦會展出一系列屋子造型的矽膠雕塑作品,他以不同彈藥穿透透明雕塑,露出子彈劃過的痕跡。他的首個雕塑作品《House A Go Go》也在展出作品行列。

英國藝評人Jonathan Jones指他的作品流露對美國的暴力文化的深刻反思,並感歎終於有名人推出「有力量、值得收藏的作品」。這次的展覽也會展出澳洲音樂人Nick Cave的17件陶藝作品以及藝術家Houseago受Edvard Munch啟發的一系列繪畫作品。