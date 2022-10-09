紐約超現實主義美女攝影師　以幽默無厘頭家居自拍照打破日常視覺

Brooke DiDonato是紐約著名的攝影師，以曉富深意卻又幽默玩味的家居場景照片系列而聞名。



Brooke DiDonato是紐約著名的攝影師。（圖片擷取自︰Brooke DiDonato Facebook／Credit︰Brooke DiDonato）

DiDonato說她只是「偶然」進入攝影界，但她的作品創造了一個與人們偶然發現的任何事物都相去甚遠的世界。她的靈感來自於她長大的俄亥俄州的平凡，她的照片以一種奇怪但奇妙的新角度展示了平凡又不平凡的家庭場景。

「我不是帶著成為攝影師的終身抱負長大的。」她說︰「我一直對藝術感興趣，但開始學習攝影，因為我認為它更穩定，而且可以避免數百萬的問題。」DiDonato最初在俄亥俄州的肯特州立大學學習新聞攝影，很快就對她在課堂上的創作感到不滿意，她開始拍攝作品並在互聯網上分享。

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後來，DiDonato成為一名全職藝術家，並搬到紐約尋找挑戰。「我真的想要一個能以所有最糟糕的方式摧毀我的地方，這樣我就能讓我成長並變得更好。」她笑道︰「我喜歡這樣的想法，如果我去一個酒吧，每個人都是某種作家或藝術家，有這樣的社區。但同時，我想我只是喜歡有這種競爭來激勵我想變得更好。」在這段時間裡，她發現她回俄亥俄州的家變得更加有趣︰「紐約給我的最有價值的東西之一是對我的家鄉有了新的看法。」

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有了在大城市生活的新視角，她家鄉的「平凡」元素開始讓她著迷。她開始探索家鄉，通過自拍創作出《房子不是家》（ A House is Not a Home）系列。此外，DiDonato亦探索世界上其他安靜的郊區景點，製作《如常》（As Usual）系列。

由於DiDonato不時用上「超現實」一字，因此有人認為她是一名「超現實主義攝影師」。但是，DiDonato卻覺得不以為然︰「我想我用這個詞是因為它對人們來說很容易理解，但當我看我的很多作品時，我實際上不覺得它是超現實的，因為它全是基於現實的。一切都有點熟悉，而且它幾乎是對熟悉的東西的扭曲，所以沒有什麼特別幻想的東西，除了可能在某現實背景下跳出日常敘事或主題。」

假如大家對Brooke DiDonato的作品感興趣，可以前往她的網頁、IG、Facebook了解更多。

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