細看諾貝爾文學獎得主安妮艾諾三本重點作品　改編電影曾奪金獅獎

撰文：梁嘉欣
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【諾貝爾文學獎】瑞典文學院昨日（6日）宣布第17屆諾貝爾文學獎得主為法國作家安妮·艾諾（Annie Ernaux）。艾諾被譽為法國當代最重要作家之一，不少作品被視為法國文學經典，更曾被納入法國教科書。該院常任秘書Mats Malm表示艾諾「以充滿勇氣、如手術般精確敏銳的文字，揭露自身記憶之根源、隔閡以及一種集體克制」，故贏得諾獎殊榮。

艾諾現年82歲，於法國北部諾曼底小鎮Yvelot出身長大。她1974年發表自傳體小說《清空》（Les Armoires vides）開啟創作生涯，到現時作品超過20本。作品結合親身經歷與當時法國社會文化，在作品中讀者可以感受到法國社會從傳統天主教價值觀，到現時「性解放」風氣的社會環境變化，尤其擅長捕捉女性以及工薪階級心境。無論是書評人或是艾諾本人，皆甚少界定作品性質，作品既為虛構又是現實。在《Shame》中，她表示創作是「面向自身的民族學研究」。而出版這作品英文譯本的Seven Stories Press主理人Dan Simon就指：「她每段文字都是確有其事，但又包含大量幻想元素。」

安妮艾諾於得獎發佈會。（圖片來源：Getty Images）

這次我們重點介紹艾諾三本作品《位置》、《情慾之愛》（Simple Passion）以及《記憶無非徹底看透的一切》，深入了解新出爐諾獎得主。

《位置》書封（資料圖片）

書名：位置
譯者： 邱瑞鑾
出版社：皇冠

《位置》（La Place/ A Man’s Place）是艾諾第四部作品，也是奠定其法國文壇地位之作，她在1984年憑此書獲得法國文學最高榮譽之一Prix Renaudot。作品在她父親離世後寫成，採用她經典的自傳式敘事，捕捉父親生前所言所行以及做事風氣，描述她與父親之疏離關係，對照自己與生長環境產生的距離感。

艾諾父親出生於農民之家，一戰後進城工作，婚後與妻子經營一家小咖啡館兼雜貨店，偶爾做些零工幫補家計，生活逐漸從貧困走向小康。儘管社會地位提升，艾諾父親依然保留一些草根階層習慣，譬如只用方言與家人對話、或是只用折疊刀吃飯，並在每次吃完抹向身穿的工裝連體衣。這些習慣深根蒂固，加上對社會認知有限，他常陷入一種自卑情結。在接受天主教學校灌輸中產價值觀和品味後，她與父親關係逐漸疏離，她在書中寫道：「我感覺無法在他身上學到什麼。他的用字和觀點不會在法語課上出現，不會在哲學教室出現，更不會在其他女孩放著豪華酒紅沙發的客廳中出現。」這種隔閡一直延續到父親死亡，後來她籍著書寫重塑他一生，終於對父親、出身階級、以及自己做出和解，最終得以「奪回自己為了進入中產世界而擯棄之物。」《位置》揭露艾諾成長環境，有助大家深入了解艾諾各種觀點塑造過程。

Simple Passion法語版封面（資料圖片）

書名：Simple Passion（香港法國電影節將同名電影譯作《情慾之愛》）
英文版譯者：Tanya Leslie
出版 ‏ : ‎ Seven Stories Press

自去年九月以來我只做了一件事：等待一個男人。
安妮艾諾《Simple Passion》

與《位置》相同，Simple Passion同樣取材自艾諾真實經歷。艾諾曾與一位已婚外交人員展開婚外情，書中敘事者經歷同樣的不倫戀，而主人翁由此至終保持匿名，尤其體現艾諾作品虛實不明性質。Simple Passion出版於1992年，以坦率語言描述女性在不倫戀情中之情慾需求，當時惹怒不少保守派人士。不過，很多讀者均在此書找到自己影子，艾諾曾在訪談中提及收到過大量讀者來信，表示：「向我吐露秘密的人有男有女，都說希望是自己寫出這本書」。艾諾憑Simple Passion晉身暢銷作家，書目在出版兩個月內即賣出兩萬本。

法國導演Danielle Arbid在2020年將書本改編成電影，作品獲選入同年康城電影節的放映名單。

《記憶無非徹底看透的一切》（L'evenement）書封（資料圖片）

書名：記憶無非徹底看透的一切
譯者： 張穎綺
出版：大塊文化

第三本介紹書目同樣帶有自傳性質。故事發生在1963年，只有23歲的艾諾發現自己在一夜情後意外懷孕，當時法國禁止墮胎，違禁者可能被判入獄。 故事集中講述艾諾在發現懷孕後的日常生活以及心境變化，友人得知後漸行漸遠，同時學業成績漸漸下滑都使她彷徨無助。她分別看了兩位男醫生，一位為她注射安胎藥卻欺騙她是墮胎藥物，另一位雖然理解其處境，但亦不肯為她冒險犯規，最終只能靠黑市交易進行墮胎，過程危險非常。

艾諾表示：「雖然有很多小說作品曾談及墮胎，但從沒有看過墮胎細節。從得知懷孕到完成墮胎，中途完全是空白的。」向婦科醫生求助無門，在圖書館查找資料，亦只能找到有關「非法墮胎」的醫學風險。於是她將墮胎經歷搬上檯面，不止手術過程，還有施術後回到宿舍，見證胚胎因失血過多而死亡的經過。描述文字赤裸且私密，讓讀者感受同樣的屈辱與痛楚。

《孕辱》電影海報（imdb）

作品被改編為2021年電影《孕辱》（Happening），由女導演 Audrey Diwan 執導，獲得上年威尼斯影展的最高榮譽「金獅獎」。

艾諾目前有四本作品被翻譯成繁體中文，除了上述介紹的《位置》和《記憶無非徹底看透的一切》，還有《嫉妒所未知的空白》與《沉淪》，相信在她獲獎後會有更多作品推出繁體譯本。

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