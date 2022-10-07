「鏈鋸人」預習｜年度動畫大作開播　異想天開的邪道作品

榮獲2021年度美國哈維獎「最佳漫畫」、日本漫畫銷量前十的人氣作品——「鏈鋸人」即將動畫化，並於日本時間十月十一日正式首播。而Netflix日前也緊接宣報將於十月十九日上架這套動漫迷期待已久的佳作。為何這套漫畫會令一眾讀者如此著迷？「鏈鋸人」到底又有什麼獨特之處令他能夠在上年度如此多優秀、火紅的作品之中突圍而出？在動畫即將開播之前，就讓我們先介紹一下這套風格鮮明之作到底講述什麼，以及數個「鏈鋸人」的看點：



「鏈鋸人」背景設定在一個惡魔橫行的現代世界，惡魔到處殺害人類，使得有部分人類組成一群名叫惡魔獵人的組織去獵殺惡魔。而「鏈鋸人」的故事則講述貧困的男主角—淀治在雙親身亡之後因為需要償還亡父遺留下來的鉅額債務，而開展了跟被當成寵物的惡魔波奇塔合作獵殺惡魔的還債之路。過後，淀治在一次任務中不幸遭到暗算而被肢解，波奇塔犧牲了自己以契約的方式和淀治結合，使淀治能夠重生並因而獲得了變身成鏈鋸人的能力。淀治的特殊能力很快就被政府組織的「公安對魔特異課第 4 課」看上並要求他加入。自此，淀治就踏上了跟隨公安隊到處滅殺惡魔的工作⋯⋯

乍看一下故事的大綱，很容易便會以為這不過又是一部大行其道的熱血王道故事；再細看故事的起始和設定更會可能會找到不少近年另一套動漫大熱——「鬼滅之刃」的影子。然而，「鏈鋸人」雖然也具有不少主流作品打鬥、熱血的刺激場面，但是「鏈鋸人」卻多了很多獵奇，甚至病態的元素在角色的性格和敍事手法當中，使得這部作品在不少的讀者心中格外的引人入勝。以下將會簡介一下「鏈鋸人」這部作品數個看點，內容或會有非常少量的劇透，敬請留意。

「鏈鋸人」動畫即將開播。（圖源：MAPPA Youtube）

獵奇、荒誕又不乏黑色幽默的故事風格

首先「鏈鋸人」這部作品可以算是異常的暴力和血腥，類似於（Cult片）邪典電影的故事風格。不過，除了大尺度的暴力、血腥美學之外，「鏈鋸人」卻比起單純主打暴力的作品多出了幾分的幽默，情節和格調上也會經常忽然的轉換，時而在重要的情節上荒誕，又在輕鬆的劇情上忽然認真起來。這種捉摸不到作者思路的表達手法將滑稽諷刺與嚴肅認真融合在一起，也因此成就了這部相當獵奇但也不乏令人反思的黑色幽默之作。例如惡魔的能力設定上是取決於人類對於其自身的恐懼程度，意味著人類愈害怕，惡魔便會愈強。而這個有趣的能力設定也同樣適用於主角身上，使得主角後期因為眾人對他的恐懼感逐漸下降而有所影響，這類打破讀者預期的走向充斥在整部作品之中，可謂觀賞性十足。

非典型的主角

相比起典型動漫主角的陽光、積極，「鏈鋸人」的主角淀治卻走在完全不同的道路。淀治身世悲慘，從小就沒有機會接受教育，更加因為在雙親身亡以後需要為父親還債而迫於無奈地賣掉自己的左眼和腎，一直過著窮困潦倒的生活。而他的願望也不過是一些十分卑微的願望，例如吃到搽了果醬的吐司、跟喜歡的人擁抱、接吻⋯⋯主角的這份平凡和卑微，以及只想好好生存下來的心，多少也引起了讀者的共嗚和憐愛，也為「鏈鋸人」這部作品增添了不少新鮮感。

而且故事接下來的發展，我們將看到主角一步一步的成長，從好好的生存下去、僅僅滿足生理上的需求就足夠的存在，慢慢地開始思考自身的存在，並對人生逐漸產生疑問，令一眾讀者會渴望繼續追看，見證主角的成長。

主角淀治。（圖源：MAPPA Youtube）

熱血沸騰、畫面爆炸的戰鬥場面

「鏈鋸人」的戰鬥系統相對簡單直白，招式和能力也非常直接，鏈鋸人顧名思義就是使用電鋸來戰鬥，並沒有太多花巧的策略、戰術可言。戰鬥時也是跟惡魔直接開打，場面震撼之餘，每次的戰鬥也必定會血肉橫飛，處處充滿著血腥和暴力的美學，務求衝擊讀者的視覺感受。

「鏈鋸人」的戰鬥場面。（圖源：MAPPA Youtube）

「鏈鋸人」絕對是一部可觀性十足的作品，動畫化後更加可以見證震撼我們的戰鬥場面重現眼前，請密切留意這部異想天開的獨特作品。