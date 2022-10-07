西藏觀天葬、丹麥清垃圾　她在義工旅行中尋找人生意義｜開卷樂

18歲的時候，我們在做甚麼呢？我們可能忙於功課，或是適應剛脫下校服的身份轉化。而今年才22歲的李天心，18歲那年決定一個人飛到12個國家去做義工，踏足內地、日本、匈牙利、德國、丹麥等十多個國家，真是不簡單。於李天心而言，旅行重點不是打卡或美食，而是思考人生，所以她寫下了《別讓世界看扁你！十八歲女生從香港走向世界的追夢旅程！》一書，記下屬於18歲的她的旅行哲學。

文：香港電台《開卷樂》｜原題：在旅程中尋找意義 －《別讓世界看扁你！十八歲女生從香港走向世界的追夢旅程！》



旅行重點是打卡、美食，還是思考人生呢？（示意圖，非文中人物、地點，圖片來源：Erik Odiin on Unsplash）

開始思考人生意義

談及這趟旅行的源起，李天心說︰「好聽一點就是探索，其實是不知自己想怎樣，只感到好lost。」她形容當時剛考完DSE的她不知道自己想要甚麼，也想不到四年後大學畢業會怎樣，在這個迷失的時刻，她開始想了解人生的意義，也想知道自己可以怎樣幫人。這個追夢旅程的初衷，其實只是想看看外面的世界，她覺得自己從小只認識日本和韓國的文化，很想知道地球另一邊的人如何生活。雖然她說一開始起行時目標不清晰，但她自言「人生一出世也不知道目標，走著走著便會在過程中找到意義」，於是決定起行再說吧。

《別讓世界看扁你！十八歲女生從香港走向世界的追夢旅程！》書封（圖片由《開卷樂》提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



「義」字就是將「我」放下

李天心在各個國家參與了不同類型的義工活動，當中有比較傳統的義教、清潔環境等等。但讓她最深刻的一次，是為丹麥大型草地音樂節做義工，為24小時不停載歌載舞的音樂節進行場地預備和維持秩序工作，聽起來也十分夢幻，說起當時音樂節內人人天天喝啤酒的活動，天心的聲音仍有一絲興奮。但原來讓她最深刻的是音樂節完結後，過千人留在地上的垃圾讓一眾義工嚇到了。扔滿整地的垃圾執得沒完沒了，有些義工對主辦單位一肚子怨氣，叫大家一起罷工，走掉去旅行算了。李天心當時很猶豫，她問自己為什麼自己要來呢？她想到，義工的意義就是將自己放到最低，好像「義」字中的「我」放在下方。這些骯髒工作沒有人喜歡，但總要有人去做。最終她也留下來，嘗試喜歡這個討厭的工作。當天的反思，讓她今日面對工作中不喜歡的環節時，也仍然十分受用。

丹麥North Side音樂節（示意圖，非文中地點，圖片來源：@northside_dk/Instagram）

「天葬」與旅程中的反思

這趟旅行中最震撼心靈的，是在西藏看「天葬」儀式。她和一行人到當地教小朋友吹口琴，途經色達，這是中國唯一一個可以讓旅人參觀天葬儀式的地方。起初得知會去看天葬，李天心是有點退縮的，這麼年輕的她要直面死亡，對她而言也太沉重了。不過因為大伙兒要去，她也硬著頭皮跟著。當地天葬場每天兩點也會舉行儀式，在天葬的過程中，鷹鷲爭相啄食驅體和內臟的畫面十分血腥，但她更留意到家屬的神情。面對死亡，他們沒有哭得死去活來，而是寬容地有說有笑，甚至關心家人的身體有沒有被吃光。死亡和天葬，對於他們來說是回饋自然的過程。李天心說，經過了這些，也改變了她看待生命的角度，教她不會故步自封。

西藏的天葬信仰

《別讓世界看扁你！十八歲女生從香港走向世界的追夢旅程！》紀錄了李天心18歲的心境，她說數年後的現在，看法已經很不一樣，回看當天的文字也覺幼稚肉麻。但這也無妨，因為那是過去曾經真實的自己。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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