沉默的遊行｜福山雅治柴咲幸合作以外　凶器設計最亮眼？｜湯禎兆

【編按：內文含劇透，請斟酌閱讀。】



《沉默的遊行》上映，大部分的焦點都放在演員身上——福山雅治及柴咲幸的故劍相逢，固然令影迷萬分雀躍。幸好大家作風采依然，我尤其覺得福山雅治作為一位演技素來平平的藝人來說，伽利略真的是上天送給他的最大禮物。形象及舉措均與他的長處不謀而合，絕對是為他度身訂造的角色。

文：湯禎兆｜原題：《沉默的遊行》的道具趣味



《神探伽俐略沉默的遊行》電影重現湯川學、內海薰與草薙俊平的鐵三角組合。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影海報）

不過電影對我來說，更大的吸引力在道具上——更精準而言乃凶器的設計。在東野圭吾的小說中，他一向喜歡在凶器上花心思，製作機械設定的，首推伽利略系列——作為物理學家的湯川學，他的專業知識及角色設定，正是針對懸案解謎而發，所以在系列作中不少也把焦點鎖定在凶器上。之前如《禁忌的魔術》，已把凶器設定為一台可以遠程殺人的磁軌砲，當中的技術要旨正甚至是由湯川教授的。

今次在《沉默的遊行》中，東野圭吾針對凶器設定的野心更大——很明顯他想把一眾偵理小說的核心要素，一概綜合在凶器的設定上，此所以當中有既有共犯，同時亦有密室殺人的元素，可說是本色推理大拼盆的一次洋洋大觀。一眾街坊為了針對屢次憑不發言而逃過法律制裁的嫌疑犯蓮沼，於是合謀佈局把他殺掉——當中既為眾人設定不在場證據，同時又巧妙地借巡遊車把氦氣作為凶器運送至現場。湯川學既為了真相而努力查證，同時又同情一眾街坊背後的動機，令到小說中的科學懸念與人性張力得到微妙的拉扯平衡。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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