波蘭畫家筆下畫出動人筆觸　驚艷油畫人像跟模特兒一模一樣

Damian Lechoszest是一名波蘭畫家，以異常細膩的人物肖像畫而聞名。他作品的寫實程度令人難以置信，跟模特兒拼在一起簡直是一模一樣。



Damian Lechoszest在1976年出生於波蘭南部小鎮拉齊布日。從幼年開始，他的最大興趣就是繪畫，他喜歡模仿漫畫和童話中的各種人物造型作畫。由於兒時的他素描技術非常好，令他身邊的許多人都感到非常驚訝。 在上學的第一年，他已參加了許多高水平的藝術比賽，而他的藝術作品也經常獲獎並得到評審的好評。

後來Damian在小學時遇上了他的伯樂，巴博魯夫小學的藝術老師Marek Czechowicz。他觀察到Damian的繪畫天賦，於是主動在自己的私人畫家工作室裏向Marek教授油畫知識及技巧。這是Damian首次接觸到嚴肅藝術，這段時期對他造成很大啟發。

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Damian達米安於2002年畢業於奧波萊技術大學，在學期間他還參加了當地藝術學校的繪畫課程。多年來，他不僅提升繪畫的實踐技能，更增進藝術理論的知識。他利用自己敏銳的思維，嘗試分析和探究畫對旁觀者的影響。他還試圖辨別人類的眼睛是如何反應和記錄視覺刺激的，以及人的心靈是如何對綜合圖像進行感知的。換句來說，他不單是一名藝術家，更會研究生物學、心理學和視覺生理學等。

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Damian擅長利用自己非同尋常的觀察力和分析態度，忠實地刻劃出作品每一個細節內容，因此他的肖像畫跟他所描繪的模特非常相似。他的作品暢銷往世界各地，包括捷克、德國、俄羅斯、英國、愛爾蘭、法國和美國。他的一幅畫《Portrait of John Paul II》掛在波蘭著名的光明山修道院中。

用他的話說：「對我來說，繪畫的過程是一種冥想的形式。繪畫有兩種方式。第一種是『去畫』（to paint），第二種是『畫』（painting）。差別似乎不大，但它是至關重要的，因為第二種方式成為一種存在的形式。你需要在這裡和現在，意識到每一個動作。每個筆觸都很重要。」

假如你對Damian Lechoszest的作品感興趣，不妨到他的網頁、Facebook、IG了解更多。

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