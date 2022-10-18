廢墟攝影｜攝影師拍出末日景象　植物取代人類成「留下來的人」？

Romain Veillon是一位法國的廢墟攝影師，他經常到訪世界各地那些被人類撇棄的「淨土」。不過，與一般的廢墟攝影不同，Romain Veillon最關注的並不是廢墟中破舊的建築或是充滿時代感的舊物品，而是在一切人類活動都消失以後，那些留下來的植物，那些在文明之前已在這裏居住的「住客」。



電影Matrix曾有一段經典的對白：「地球上每一種哺乳類動物都會本能的與棲息地維持一種生態平衡，但人類卻沒有這樣做⋯⋯在這個地球上就有另一種生命跟人類一樣，就是病毒！人類對於這個星球來說就是一種癌症，一種瘟疫。」由於人類的貪得無厭，不斷耗盡地球的天然資源最終導致世界末日已是這二十年來反烏托邦電影經常出現的典型劇情。末日題材中，人們最為關心或感興趣的一般都是存活下來的人的生活，或者末日後整個世界的狀況如何等。然而，讓Romain Veillon最感興趣的卻是那片被人類荒廢的土地上，還會餘下什麼？

圖源：Romain Veillon Facebook

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結束同時也是開始

Romain Veillon到訪過無數的廢墟後發現，除了昆蟲之外，植物會是人類消失後的另一位「生還者」。樹木和植物擺脫了人類這個「病毒」之後，它們開始茁壯成長；它們穿破建築的玻璃、依附在失修的牆身，甚至「入住」了酒店的大床。在那個所有活動都看似停滯的地方，植物卻悄悄地運行、生長著，重新成為這片荒土的主人。因此，Romain Veillon決定把這些「新主人」紀錄下來，希望藉相片提醒人類自身對比自然的有限性和脆弱性，以及與棲息地維持生態平衡的必要；因為即使人類滅絕多年，地球的植物相信仍會依舊的生長茂盛。

從遺棄到接管

相集《Green Urbex: The World without Us》分三個部份展示了人類的痕跡如何逐漸在自然中消失。第一階段是人類遺棄了土地上的建築，建築內所有的活動都已停止運作只餘下空曠的空間和成為了裝飾的各種物品。第二階段是人工結構迎來不可避免的腐爛，建築日久失修的同時，植物和樹木開始入侵建築物並持續的生長。最後，一切廢棄的建築都成為了自然的一部份，土地上再沒有人類的痕跡而是與植物融為了一體。

相集《Green Urbex: The World without Us》。圖源：amazon

Romain Veillon的作品除了向我們展示了世界沒有人類後的末日景象，也從嶄新的角度告訴讀者一切都會有終結的時候，不論是建築物，還是人類自己。因此我們應該在擁有的時候好好的珍惜和維持它。