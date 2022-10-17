戶外出走｜港日台藝術家繪山系景致　用眼睛去一趟視覺享受的旅行

踏入秋冬，疫情逐漸放緩，最適宜出行走走，紓減疫情憂慮。香港、日本、台灣就有藝術家以山野、郊外為題繪畫出屬於他們本地獨有的山系景致。假如暫未能遠走他鄉，不妨先跟隨藝術家們遊走三地，欣賞郊外的優美，來一趟充滿視覺享受的旅行。



日本畫家在樽蓋上創作「納米」風景畫

不少藝術家都喜歡挑戰在非常小的空間上創作，例如在米粒或是麵包上畫畫。而日本就有一位插畫家——西倉ミト（Mito Nishikura）在廢棄的膠樽蓋上創作，把原本已沒有價值的垃圾賦予上新的意義。西倉小姐壇長繪畫優美、夢幻的風景畫，早前她就曾獲得2020年日本插畫大獎（JIA Illustration Award）銅賞的肯定。她在今年的６月才開始嘗試在直徑僅有 3 cm的樽蓋上作畫，希望藉此推廣廢物利用的環保概念，於是就以樽蓋作為畫布把自己過去遊歷的記憶一幅一幅的紀錄下來。雖然樽蓋的面積非常小，但西倉小姐的創作卻毫不馬虎，她每件作品平均都花上三個小時把所有細節都勾勒清楚，而樽蓋的畫作不論在構圖上還是用色上也保持分明、細膩。

目前她已創作了40多個樽蓋畫，其精湛的手藝實在令人嘆為觀止。最近，她就以秋天元素進行創作，把日本優美的山景和秋季紅葉遍地的景致刻劃在她的「微型」畫布上，大家可以到她的社交平台上欣賞更多她的樽蓋創作。

+ 8

台灣畫家創作山系插圖邀請人們探索家鄉的山峰

台灣群山林立，整個島嶼幾乎都被五條不同的山脈串聯起來；而且台灣不同的山脈氣候和景象大有不同，各自具有其獨特的面貌和特色。可惜，不少土生土長的台灣人都對自己家鄉的山峰沒有太多的認識。因此設計行銷團隊《圖文不符》聯同插畫家王成祥和Shan Shan Kuo決定為台灣每座高峰製作一系列的插圖，試圖用趣緻的圖畫挑起人們對環繞他們家鄉的山脈的興趣。創作團隊為插畫上的山脈繪下能代表它們的性格甚至情緒；同時也刻劃了不同山之間的海拔、地勢，以及葉林植物等的差異。希望不論是當地人還是外國人都可以對這些山脈有更多的認識。

這系列台灣山系插畫除了令你獲得知識上的長進以外，每幅插畫都將每座山表現得如臨此境一般，的確讓人對台灣這些壯麗的山嶺產生想要一睹看看的衝動。

+ 8

香港插畫師用畫作鼓勵港人「疫」境中Keep Moving

本地插畫師Charlotte以Moving Drawing之名從2021年開始每天繪畫車廂內香港人的眾生相而在Instagram上爆紅。從視覺藝術系畢業的她，當初因為每日都要坐十分長途的車上下班，下班後又沒有太多空閒的時間創作，有一天忽發奇想便決定每天從鑽石山到香港仔的距離間拿起一張紙一枝筆把車廂內的人們都畫下來。起初出於對生活苦悶的控訴，畫作大多都是愁眉苦臉趕上班的上班族和學生。後來每日一篇的速畫成為了她發洩和舒壓的途徑，畫作題材也從沉寂、無朝氣的乘客轉變成自己在車廂內觀察的荒誕搞笑行車經歷。Moving Drawing簡潔分明的黑白線條作畫及其在車上、街道上觀察到的荒唐見聞很快便得到人們的關注和喜愛。之後，她更嘗試把畫作贈送予速畫的對象，希望在疫情下為滿佈戒心和憂心的人増添生活裡的一點甜。雖然帶上口罩，但仍然期望對象收到自己的畫作時可以會心微笑。

最近品牌Mirabell就找來了 Moving Drawing聯乘他們推出的2022秋冬Urban Outdoor鞋款系列。Moving Drawing繼續以細緻童趣的筆觸，勾勒小角色穿上全新Mirabell 2022秋冬鞋履遊走於香港的郊外和山徑。希望港人可以如Moving Drawing 的「Moving」一詞般，在「疫」境中 keep moving；也跟隨Mirabell的秋冬主題一起Let’s get Wild，出外發掘香港美麗光景之餘，瘋狂盡興一番，踢走疫情愁霧。