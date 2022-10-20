61歲美國藝術家：鉛筆筆尖雕刻之父　不靠放大鏡一針一刀細作36年

美國藝術家Dalton Ghetti可謂是鉛筆筆尖雕刻的先驅，啓發了無數後起之秀，開創了現代百花齊放的鉛筆雕塑潮流。



Dalton Ghetti是鉛筆微縮藝術先驅。（圖片擷取自：Dalton Ghetti Facebook）

Dalton Ghetti於1961年出生在巴西最大的城市聖保羅。他是三個孩子中的老大，也是唯一的男孩。他的母親是一名女裁縫，父親是一名屠夫和嚴格的管教者，Dalton自小從他們身上繼承工匠的技藝。

6歲時，Dalton就開始學習如何處理工具，當時在巴西的學校，他和其他學生用剃刀片或小刀來削鉛筆畫畫和寫作。8歲時，母親教他如何使用縫衣針，幫助她完成簡單的項目，如下襬和縫製紐扣。9歲時，他的父母給了他一套兒童用的金屬工具，他用這些工具自己製作盒子、玩具和小車。這也是他開始用刀子、鑿子和錘子進行雕刻的年齡。從那時起，他就用各種材料創造了許多物品。

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10歲時，Dalton跟隨家人搬到Poços de Caldas鄉郊的小村，他的生活圍繞著大自然，享受著自由自在的時光。在那裡，一位做卡車司機的叔叔會給小Dalton帶來寵物，比如他在雨林中開車時撿到的一隻猴子Mico、一隻寵物狼蛛、一隻寵物食蟻獸和其他各種動物。後來，Dalton在16歲時離開家園並加入軍隊，他同時在大學修習生物學，並希望從事基因工程師的職業。

1985年，24歲的Dalton跟隨一位朋友來到美國，在紐約州的新羅謝爾和康涅狄格州的布里奇波特學習英語並從事家庭裝修工作，同時他亦展開雕塑藝術的創作。起初，他以雕刻大型物體為主，但在1986年他開始挑戰自己，並由於他對小型生物，如植物（苔蘚）和昆蟲（蜘蛛和螞蟻）的興趣，他決定創造出他肉眼可以看到的最小的雕刻品。有一天，他拿起一支正在用於工作的鉛筆，開始雕刻。

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他的想法是讓人們注意到微小的東西，發現「小即是美」的樂趣。他所用的鉛筆大多是在街道和人行道上找到的。Dalton的工作同時也是一個回收過程，他把廢棄的物品變成藝術。

他為了創作雕塑，他把鉛筆拿在手裡，在強烈的光線下，主要利用縫衣針和一個非常鋒利的三角形小金屬刀片來雕刻它。由於作品尺吋實在太微小，他必須全神貫注去雕刻，因此他的工作間隔非常小：只要有靈感，他每天最多可工作1到2小時。他完全不使用放大鏡，創作速度非常慢，完成一件雕塑需要幾個月，有時甚至幾年。

對Dalton來說，雕刻鉛筆是一種愛好，也是一種冥想，這需要很大的耐心和奉獻精神。他曾表示自己喜歡用鉛筆石墨雕刻，是因為「它是同質的，在同一方向切割（不像木材有紋理），而且既硬又軟」。

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Dalton Ghetti開創了現代百花齊放的鉛筆雕塑潮流，啓發無數後起之秀倣效，例如波斯尼亞藝術家Jasenko Đorđević。在2010年年初，他的哥哥發給他一條網頁連結，裡面包含著名鉛筆微縮藝術先驅Dalton Ghetti的作品，並挑戰他做類似的東西，於是便展開了「鉛筆微縮雕塑」之路。

假如大家喜歡Dalton Ghetti的作品，不妨到他的網頁、Facebook了解更多。

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