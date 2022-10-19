莫內沉浸體驗展下週登陸香港　光影呈現近200幅印象派經典畫作

【展覽／西九／莫內／印象派／睡蓮】《尋找足印．莫內》沉浸體驗展將於下週登陸香港，無邊界光影變化配合古典音樂環繞展館，展出近200幅莫內經典畫作。印象派大師畫作中的斜陽映照、粼粼波光將躍出畫框，呈現在你眼前。



說莫內是世上最具影響力的藝術大師之一並不為過，印象派（Impressionnism）名稱正是源自莫內畫作《印象．日出》中「印象」 一詞。莫內改變了當時陰影以及輪廓線畫法，用色細膩，畫作擅長呈現光影以及氣氛變化。比起物體本身，他更是呈現看見景物的「感覺」。

莫內《日出‧印象》（法文：Impression, soleil levant）是印象派名稱由來（資料圖片）

他1840年生於巴黎，一生曾遊覽歐洲多個城市，從法國到倫敦、威尼斯、挪威，在各地旅行寫生，留下無數的作品。這次展覽將跟隨莫內腳步，展現他在各地創作作品，追溯印象派大師藝術之旅。

莫內於1883年開始定居法國諾曼底吉維尼，當時居所周圍景觀為他帶來大量靈感。他在18世紀晚期開始常在同一地點不同時間作畫，捕捉氣氛、情景與季節變化，吉維尼家中院子內的睡蓮和橋便是他畫中常見主題。展覽提供VR眼鏡供觀眾進入莫內吉維尼故居，仔細觀察他靈感泉源。

睡蓮是莫內最喜歡的題材之一（wiki）

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不同於平常靜態站在畫前看展，沉浸式體驗更突顯虛實交錯感覺。主辦單位找來比利時樂團Echo Collective為香港編序樂曲，古典主義音樂360度環繞會場，而投影屏幕則延伸超過5.7米，讓觀眾全景體驗莫內標誌性作品。《尋找足印．莫內》先前曾於米蘭、巴塞隆納等地展出，這次在香港將展出到明年年初。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：尋找足印．莫內

日期： 2022年10月27日至2023年1月15日

地點: 西九文化廣場（戲曲中心旁, 鄰近柯士甸站）

