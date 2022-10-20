維也納愛樂｜港台將直播下週演出　且回看樂團與香港不得不說淵源

維也納愛樂樂團乃世界公認的古典音樂殿堂。每年元旦日在維也納金色大廳舉行的新年音樂會，全球轉播，成為一年伊始的音樂盛事。難怪當宣佈該團將於10月24、25日來港的消息一出，馬上瘋傳音樂圈，一眾音樂「饑民」磨拳擦掌等待10月10日早上十時正購票。結果一如所料，全部門票迅速售罄。可是過程中難忘感受也不少。

圖、文：周光蓁博士（音樂歷史學家、港台第四台音樂節目主持）｜原題：口罩眾樂樂：記維也納愛樂樂團六訪香江



這次擔任指揮的摩斯特（Franz Welser-Möst） ©Wiener-PhilharmonikerTerry-Linke-1-scaled

當天除了網絡大塞車，更為遺憾的是那些不諳網絡的長者，以一貫方式，一大清早到香港大會堂售票處排隊。現場傳來一則短訊述說：「當時在場已經超過五十人，進度緩慢，更一度停機，不少人一面排隊，一面上網，結果購票系統癱瘓了二十多分鐘。到了中午，排在後面的一位孕婦決定放棄，失望離開。之後不久，現場職員宣佈門票全部售罄。我與後面一群苦候了兩小時的人們都空手而回。」

香港樂迷對維也納愛樂的巨大熱情，撇除疫情因素，其實由來已久。原來這隊尊貴的樂團，一直與香港，以至神州大地，都有非一般的樂緣。2022年10月第六次來訪，為史冊再添異彩。

1959年已故指揮巨擘卡拉揚與維也納愛樂樂團在香港演出之場刊。（圖片由周光蓁博士提供）

所謂樂緣，維也納愛樂乃香港開埠以來，訪港演出的首隊頂級樂團，1959年由指揮大帝卡拉揚在世界巡演加上香港一站，載入史冊。1973年，該團首訪北京，四場音樂會，為聽了七年樣板戲的兩萬聽眾演出勃拉姆斯、舒伯特，指揮是風華正茂的阿巴度。上述京港首訪演出，指揮都是先後執掌柏林愛樂樂團的巨匠，帶領維也納愛樂締造歷史，意義非比尋常。

1973年維也納愛樂在文化大革命期間訪華，當時被稱為「破冰之旅」。2022年他們在新冠肺炎情況下，成為三年疫情以來首隊大型樂團訪港，大可稱之為「破疫之旅」。事實上，他們本來去年為1971年中奧建交五十周年，由意大利指揮大師穆蒂（Riccardo Muti）領導下再度訪華，結果因疫情取消。但樂團上下都希望回到東亞演出，他們曾2017-2019年連續三年在內地巡演，但之後兩年的行程都因疫情而全部告吹，只在東京演出。這次他們首次回到東亞巡演的三站還包括台灣和南韓，而香港是首站。

1973年，維也納愛樂樂團首訪北京，演出四場音樂會。（圖片由周光蓁博士提供）

另一個首次，是這次擔任指揮的摩斯特（Franz Welser-Möst）。這位已經擔任美國頂級樂團之一的克里夫蘭樂團總監二十年，從來沒有在香港亮相。2018年維也納愛樂在內地巡演就是由他執棒的。這位現年62歲的奧地利大師，成為維也納愛樂六訪香江的第二位奧國指揮，另一位正是卡拉揚。他也是上文提過維也納新年音樂會2023年度指揮，這次訪港演出，正好實況預覽他的功架。

所謂實況觀賞，由於門票遠遠供不應求，在場內觀賞只有數千持票者。回顧維也納愛樂六次訪港演出，由於都是一票難求，電台現場轉播就成為關鍵。早於1959年首訪，香港電台就從利舞台現場直播整場演出，今年四月還在港台第四台復刻重播。除了大氣電波，樂團最近兩次（2006、2011年）演出，通過香港電台在戶外大屏幕作現場直播，以滿足逾千無票樂迷。疫情限聚當前，集體賞樂已不可能。

維也納愛樂樂團在金色大廳演出 ©VPO

所謂辦法總比困難多。當局宣佈，10月24、25日兩場演出，將以三個不同頻道作現場直播。除了香港電台第四台和港台電視32，康文署文化節目組網頁也全程實況播出，也首次把兩套音樂會留在網頁長達四個星期（由2022年11月上旬起），讓愛樂者隨時重溫，維也納愛樂戴著口罩演出的歷史一刻，那是他們建團180年來難得一見的場面。那一幕，就連上述他們2020、2021年疫情高峰時在東京演出也沒有。

從「破冰」到「破疫」，2022年維也納愛樂樂團為眾樂樂，再一次締造歷史，地點就在香江。

（本文獲香港電台授權轉載，圖片由香港電台提供，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

「維也納愛樂樂團音樂會」



【直播詳情】

首場︰10月24日（星期一）晚上8時

次場︰10月25日（星期二）晚上8時

港台播放頻道︰港台電視32、香港電台第四台（FM97.6-98.9）



【重播】

首場︰11月2日（星期三）下午2時

次場︰11月3日（星期四）下午2時

港台播放頻道︰香港電台第四台（FM97.6-98.9）

