龜倉雄策開拓日本設計之路　64年東奧海報表現提升國家形象之功力

【日本設計】有一種日本的美，是設計之美，產品、海報、標誌，走在大街上滿目可見，當然這一份功力並非一日練成，如果說到奠定日本設計基礎的可能就是這一人——龜倉雄策。



日本設計大師佐藤可士和說過：現在我們正在龜倉雄策設計的道路上做設計。可見到龜倉可稱得上為現代日本設計的奠基者，對於他最著名的作品，相信要數到日本東京於1964年首次主辦奧運的海報——這不單只是一張海報，更是代表到日本於國際間地位的成績表。當時日本在經濟以至科技上實力可見一斑，亦是一個機會向世人展示已走出了戰後的創傷。即使語言文字不同，但視覺語言仍是有力且不限國界的溝通橋樑，所以這張東京奧運海報至關重要。是次的海報除了主視覺元素是官方標誌之外，另有使用全版相片作設計的，雖然在現時看來是見慣見熟，但當時而言可是日本以及奧運會史上的首例。除了海報之外，龜倉亦操刀整個視覺識別系統，並獲得國際米蘭海報設計大獎。

龜倉雄策筆下有無數的著名海報設計，除了企業之外亦有日本參議院議員定期選舉海報，在這些作品中可以看出強烈的包浩斯設計風格。龜倉於中學之後退學，然後接觸大量文化、藝術、設計的範疇，還為雜誌繪畫插畫，在19歲時偶爾接觸到一本包浩斯設計的舊書自此深深著迷，並且在20歲進入日本著名建築師川喜田煉七郎所創辦的新建築工藝學院，這家學院繼承了德國包浩斯學校的元素及教學方針，被譽為「日本的包浩斯」。於60年代Nikon為了增加市場佔有率，亦找來龜倉著手重塑設計，從中可見到如何大膽活用幾何圖形和色彩，作品深受德國著名設計師Will Burtin的青睞。

龜倉於1959年設計的Nikon F camera（圖片來源：M+藏品）

龜倉屬於日本近代的第一代平面設計師，擅長結合日本傳統美學及以西方現代主義強調的簡約風格，他特別喜歡日本傳統武家的家紋並融入設計，例如1985年為日本電信電話株式會社設計的標誌。他於1951年成立日本宣傳美術會以及1960年成立日本設計中心，大力將日本設計推廣到各個層面以及國際之間。除了東奧之外，亦有操刀同樣面向世界的1970年大阪世界博覽會。來到1978年，龜倉擔任日本平面設計師協會會長，其影響力足以成為現代日本設計的奠基者。為紀念龜倉的成就，1999年設立的「龜倉雄策獎」是為日本設計最高榮譽之獎項，基本上現時說得出來的知名日本設計師都曾獲獎。

圖片來源：日本電信電話株式會社

龜倉自己先行出一條現代日本設計之路，同時將之傳承到下一代設計師，其實他的影響力還不止步於設計範疇之內，他的成功之路是伴隨著日本戰後重生的，當中不難見到設計的重要存在感。他將設計與商業發展和廣告劃上等號，因為企業要增長或擴展業務就靠大量宣傳吸納顧客，當中的成敗則要看設計，足以證明設計不只是工具，設計可以影響決策和商業，強如龜倉甚至可以提升國家的形象。