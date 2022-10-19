《兩刃相交》和《武松日記》放映版的觀後感悟︱何故專欄

潘惠森：充滿禪意的「昆蟲大師」，借美食看透生命！──《兩刃相交》和《武松日記》放映版的觀後感悟



潘惠森，人稱「潘Sir」，香港舞台界非常重要的編劇和導演，也是對我（和我這一代）影響深遠的創作人！

潘Sir由1986年投入創作開始，三十多年來創作了超過50個劇本，既多產，又高質。他在1993至2012年任職新域劇團的藝術總監，以「系列式創作」為劇團的發展路向，為此完成了大量作品，包括：「昆蟲系列」、「珠三角系列」和「人間系列」。潘Sir在2012至2017年轉任香港演藝學院戲劇學院駐院編劇及戲劇文本創作組組長，其後升任香港演藝學院戲劇學院院長，在2022年獲委任為香港話劇團新任藝術總監。

與潘惠森之合照（圖片來源：何故）

潘Sir和香港話劇團其實早有淵源，他的第一部編劇作品《榕樹蔭下的森林》，獲獎後由香港話劇團於八十年代中演出，近年和香港話劇團的合作，都是叫好叫座，並且獲獎無數，包括：《都是龍袍惹的禍》（2013年初演）、《親愛的，胡雪巖》（2016年初演）和《武松日記》（2017年初演），還有今年9月下旬公演的《兩刃相交》。

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

潘Sir被譽為「鬼才」，歷年來創作出不少「神作」，借用現任香港話劇團藝術總監陳敢權在《兩刃相交》場刊內的分享，「幽默狡黠的台詞」、「怪誕奇詭的美學」和「標誌式的超現實意象」，正是他獨步戲壇的特色和風格，而我更讚嘆潘Sir的劇本驚喜不斷，劇情往往不按常理出牌，配合簡約又帶有禪意的舞台空間，總會令你有所反思和得著，正如《兩刃相交》。

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》是一齣「疑似黑色喜劇」，當中「疑似」一詞，實在是可圈可點。故事以彭母（周志輝 飾）在酒店舉行三代同堂的百歲壽宴開始，一向獨居的她，竟然準備「自我流放」：每月輪流住進三個子女的家，直至體力不支，再也走不動，便永久居留在最後留駐的孩子家裡，等待羽化登仙。長女彭美麗（高瀚文 飾）、兒子彭高大（陳煦莉 飾）和么女彭嬌嫩（申偉強 飾）都家家有本難唸的經，兼且正面對生老病死的不同煩惱，而他們的下一代亦各有難處，彭母的決定殺他們一個措手不及，即使是至親也開始「兩刃相交」⋯⋯

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》跟潘Sir前作《武松日記》相距五年，潘Sir說這是他在劇本寫作路上「停頓」了的五年，他在這「一頓」過後，期待著「一個正在來臨的情緒爆發」，故此寫了《兩刃相交》，果然很禪，就像《兩刃相交》的劇名。台灣禪者林谷芳著有《禪 兩刃相交》一書，潘Sir很喜歡「兩刃相交」四字，在林谷芳的同意下借用為劇名。「兩刃相交」就像是劍客們的鋒利劍刃交接一刻，也像是劇中彭家三代成員充滿衝突和矛盾的對話，重點是「無所閃避」，這樣才可以「看透生命的極致風光」。

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》最先引人注目之處，就是男女演員反串的表演設計，特別是飾演彭高大兒子趁威武的王曉怡曾於中英劇團的《水滸嘍囉》反串宋江，並且憑此劇榮獲第二十七屆香港舞台劇獎「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」，的確令人期待，但此意念雖然好，執行上卻未見突出，有點可惜。相比之下，舞台突然由酒店的宴會廳變成蓮花池，加上潘Sir粉墨登場，指導眾人在台上裝置一朵巨型蓮花，荒誕和詭異的極致。

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》裡彭母的客家話台詞，反映了香港人的身份認同問題，彭家三代的問題，亦隱喻了我城變遷。至於特別的形體設計，則為觀眾帶來嶄新的觀劇經驗。個人認為，最精彩的反而是餐廳經理（陳嬌 飾）的廣播，不斷提醒彭家三代和全場觀眾，自助餐（人生）的時間在倒數中，正好呼應香港是「借來的時間、借來的地方」，潘Sir也藉此回應了對他影響深遠的馬奎斯名著《百年孤寂》。

《兩刃相交》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》除了禪意，還有詩意，更有潘Sir的趣味玩意。潘Sir創作的舞台劇，素來有兩個重要元素，分別是昆蟲和動物，以及食物。《兩刃相交》的昆蟲是「得過小兒麻痺症又被蜈蚣咬了三分之二翅膀的烏蠅」，動物則是捨身救子的烏鴉，而食物就是彭母的家鄉美食「蓮藕餅」，對比《螳螂捕蟬》裡那一塊令兩大殺手「北越」（黃秋生 飾）和「南越」（謝君豪 飾）「兩刃相交」的麥當奴炸薯餅，以及《武松日記》裡不同版本的「武大郎燒餅」，《兩刃相交》竟然是在舞台上即場製作和烹煮的煎蓮藕餅，即使隔著口罩也可以感到陣陣香氣，香氣更飄散於在西九文化區藝術公園自由空間大盒內，非常有趣的「有機」演出。「切肉不見肉，切藕藕開花」，劇中的「兩刃」正是製作蓮藕餅的菜刀和豬肉刀，而蓮藕餅亦是潘Sir母親最愛吃的食物⋯⋯

《兩刃相交》海報（圖片來源：香港話劇團）

《兩刃相交》的蓮藕餅餘香未了，想不到竟然可以在戲院裡欣賞《武松日記》的放映版，實在令人既興奮，又感恩！

《武松日記》於2017年公演，當時因為不在香港而錯過了，此劇榮獲第二十七屆香港舞台劇獎「最佳劇本」和「年度優秀製作」，李鎮洲獲提名「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」，陳偉發獲提名「最佳配樂」。按照宣傳的文案：「此放映版本乃當時拍攝作記錄存檔之用，時隔五年，發現鏡頭下的武松依舊瀟灑豪爽，梁山上的故事仍令人津津樂道，劇團決定把《武松日記》公諸同好。每一頁『日記』都是《水滸傳》好漢的變奏，可能也是編劇潘惠森的夫子自道。」

《武松日記》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《武松日記》源自潘Sir前作「昆蟲系列」的《武松打蚊》，《武松打蚊》則是改編自失傳多年的「《水滸傳》外傳再野傳」，話說武松為兄復仇，殺了嫂嫂潘金蓮及奸夫西門慶後，被官府刺配孟州勞改，途經十字坡，竟然受到西門慶之胞弟西門飄雪挾毒蚊追殺，誤闖母夜叉孫二娘的黑店，復又遇上多災多難的菜園子張青，一時間敵我難分，危機四伏⋯⋯

《武松日記》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《武松日記》的武松喜歡寫日記，故事由他在誤打誤撞下成為「打虎英雄」開始，他上山後目睹眾好漢在荒山中生活無聊，意志日漸消磨，首領宋江一心等待皇帝招安，終日無所作為，除了心裡仍有一團火的李逵。李逵突然憤然離開梁山，直奔東京城，誓要殺死皇帝。武松奉命率領林沖、燕青、魯智深等兄弟下山追截李逵，卻身不由己誤闖煙花之地，揭開一段又一段辛酸故事⋯⋯

《武松日記》劇照（圖片來源：香港話劇團）

當年觀看《螳螂捕蟬》，簡直是大開眼界，顛覆了我對舞台演出的認知，也從此對二人對話的情節情有獨鍾。《螳螂捕蟬》啟蒙了我往後包括《孔子無雙》、《闇三國志》和《打邊爐》系列等作品，而我亦構思了一個向《螳螂捕蟬》致敬的作品。觀看《武松日記》的過程，就像《螳螂捕蟬》一般的痛快淋漓，反之，看罷《兩刃相交》，卻心有戚戚焉難以釋懷⋯⋯

《武松日記》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《武松日記》笑料密集、妙語聯珠、言之有物、借古諷今，絕對是瘋狂爆笑的黑色喜劇！潘Sir的劇本非常精彩，李鎮洲的演出更精彩！這次欣賞的放映版，經過悉心的剪接，在適當時間轉換為不同角度的演員近鏡，加強了戲劇效果，也可以看清楚舞台上的佈置，以及演員們手上的道具，過程流暢，一氣呵成，既保留了劇場感覺，也提升了觀眾的視聽之娛，重點是可以吃著爆谷（或戲院內其他美食）看話劇，更有趣的觀劇享受。 如果未來《兩刃相交》有放映版，強烈建議戲院提供熱焫焫香噴噴的煎蓮藕餅！

然而，更重要是設有映後分享會，潘Sir和觀眾近距離接觸，回應觀眾的意見，解答觀眾的提問。11月6日（日）4:10pm，在K11 Art House還有一場《武松日記》，大家請把握機會！

《武松日記》海報（圖片來源：香港話劇團）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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