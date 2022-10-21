久違了代表香港的犯罪電影《正義迴廊》何故火鍋館︱何故專欄

《正義迴廊》是一部久違了的香港犯罪電影，結構精密，劇情緊湊，演員出色，除了話題性，也有懸疑性，更有啟發性。



《正義迴廊》改編自2013年轟動全城的「大角咀肢解父母案」，嘗試從不同的角度探討「真相」，以不同的立場揭露人生的黑暗。

《正義迴廊》海報

《正義迴廊》是何爵天首部導演作品，由《踏血尋梅》的編劇導演翁子光監製，難免被視為另一部《踏血尋梅》，但其實是結合了由舞台劇搬上大銀幕、以陪審員為主角的經典電影《十二怒漢》（12 Angry Men），以及了三位律師勾心鬥角的「律政風雲」。

《正義迴廊》雲集超過20位出色演員，由楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、周文健領銜主演，林海峰和葉蘊儀特別演出，其他演員包括：張同祖、邵仲衡、朱栢謙、楊詩敏、區嘉雯、莊韻澄、蔡紫晴、鍾雪瑩、陳桂芬、區焯文、黃宇詩、邱萬城、林善、張凱娸、梁雍婷、鄧月平、劉錫賢、蔡紫晴、黃華和、王雍泰、柯驛誼（盤菜瑩子）等，還有已過身的影評人區紹熙。

《正義迴廊》海報

《正義迴廊》讓舞台劇演員出身的麥沛東首次主演電影就勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」，評審之一的陳可辛導演點評：「這個角色一直帶動觀眾的情緒，從同情他，為他擔憂、忐忑，後來慢慢為他感到心寒，開始質疑自己對角色設定、人性，甚至表演的判斷。一個演員能將觀眾的情緒，和對角色的認知，前後顛倒，弄到大家心裏七上八下，極度糾結。他的演出既動人，也成功在正邪之間如履薄冰，表達出角色的無力感。」相信麥沛東將會是來年金像獎的熱門之一。

《正義迴廊》電影劇照

《正義迴廊》角色繁多，枝葉豐富，對於新導演是一大挑戰，但何爵天在有限的資源下超額完成，成績超乎了各界想像。《正義迴廊》多線發展，結構緊密，沒有冷場，雖然以文戲為主，卻充滿了視覺效果，除了血淋淋的殺人及分解屍體場面，審訊的劇情也不只是局限於法庭，律師和陪審團竟然現身案發現場及兩名被告討論如何犯案的食肆，讓一眾演員擁有更大的發揮空間，也讓觀眾看得更過癮，卻對案件更迷惑、更耐人尋味。

《正義迴廊》電影劇照

《正義迴廊》除了飾演第二被告唐文奇的麥沛東表演出色，楊偉倫飾演的第一被告張顯宗同樣精彩絕倫，特別是他跟飾演其兄長張顯祖的朱凌凌老拍檔朱栢謙的對手戲！蘇玉華飾演代表唐文奇的資深大律師游嘉莉，為了讓唐文奇脫罪而不擇手段，可算是「笑裡藏刀」，周文健飾演不斷講錯中文的檢控官朱愛倫是平衡沉重主題的笑料泉源，跟林海峰飾演代表張顯宗的資深大律師吳冠峰擦出微妙的火花。其他角色雖然戲份不多，卻有足以讓觀眾留下深刻印象的發揮，例如邵仲衡飾演外號「刀哥」的警長沙塵釗可謂入型入格，陪審團的九名成員都各自各精彩，代表了香港不同政見的老中青三代，楊詩敏飾演的唐文珊，她那一段演技大爆發的法庭戲，絕對值得提名金像獎「最佳女配角」！

《正義迴廊》電影劇照

《正義迴廊》的英文片名「The Sparring Partner」很有意思，代表了兩位男主角同時，彷彿傳遞了某種訊息。「The Sparring Partner」可以解釋為「（練拳時的）陪練員」、「友好爭辯的對手」或「鬥嘴的對象」。《正義迴廊》最重要的謎團，就是能夠通會計考試的第二被告唐文奇是否真的無罪？他究竟是「陪練員」還是主謀？在開放式的結局下，大家會選擇相信哪個「真相」？大家會否重新解讀「正義」？

《正義迴廊》電影劇照

《正義迴廊》長達2小時15分鐘，但相信已剪掉了不少內容，建議可以在正式上映後釋出部分片段，以及考慮改編成為連續劇，從「被告」、「律師」、「記者」、「陪審團」和「被告親屬」五個不同的角度出發，相信可以令這宗「逆子弒親案」更多元化，而且更有深度地呈現出香港不同階層的眾生相。

《正義迴廊》電影劇照

《正義迴廊》會否延續過往以「奇案」為主題的類型電影，暫時仍言之尚早，卻相信足以填補曾經最能代表香港電影的「警匪片」的空隙，說不定還會開拓出香港一直缺乏的「懸疑片」，在逆境中殺出一條血路。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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