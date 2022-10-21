夕陽行業｜新時代遺下他們了嗎？　攝影師記錄被遺忘的商店和產業

攝影師 Vladimir Antaki 的影像系列《The Guardians》遍遊了歐洲、中東與美洲，透過敏銳的洞察力與柔和的好奇心，為那些店舖的「守護者」們紀錄下一幕幕充滿故事的身影。這些攝影師眼中的守護者們棲身在一座座獨特的「都市神廟」裡，所有的瀕近夕陽的商店和產業，都間接反映著人類曾經的需求與這座城市的生活模式。

文：moom bookshop｜圖片來源：《The Guardians》



《The Guardians》（圖片來源： https://moom.cat/l/gWJLKv）

《The Guardians》（圖片來源： https://moom.cat/l/gWJLKv）

《The Guardians》裡令人眼前一亮的景象，重新照亮著那些在讀者記憶中瀕臨遺忘的空間與職業，好比專門搜羅世界各地生活用品的儲物店、藝術沙龍店、唱片行、腳踏車零件店、娃娃維修之家、鎖匙舖、神像雕刻工作室、巧克力工廠與鐵匠坊等等，這些已遠越半百的 45 名店主與工匠們為這個世界存儲著珍貴的遺產。該本紀實攝影集中除了 Vladimir Antaki 的影像側寫外，也保留下他們在新興時代中的心聲，與對自己燃燒職業生涯的回溯。

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1980 年出生於沙烏地阿拉伯，攝影師 Vladimir Antaki 擅長紀錄親密的肖像與市中心的邊緣故事；「The Guardians」已在法國與北美一百多座城市展出，並於 2013 年獲得 Infopresse Lux 獎，且入選香港智庫—全球明日研究所策劃的 The Other Hundred。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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