非洲藝術家鍾愛浮木碎片　塑造極細緻真實尺寸動物形象雕塑

出生於非洲國家辛巴威藝術家Tony Fredriksson將漂流的浮木碎片細細拼湊在一起，塑造出驚人、真人大小的動物形象雕塑。



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1959年7月8日，Tony Fredriksson出生在辛巴威的哈拉雷，在很小的時候發現了自己的天賦和對藝術的熱情。在70年代，Tony在英國伊斯特伯恩藝術和設計學院學習美術。然後他搬到了南非，其藝術生涯中繪畫、素描和雕塑都佔有一席之地，然而，他最著名的是浮木雕塑。

在Tony 5歲的時候，經常患上扁桃體炎，所以不能上學只可呆在家裡。母親買了橡皮泥給他，這是他最喜歡的玩具，因為可以製作自己的遊戲世界，以及創造任何感興趣的東西。當進入幼稚園時，老師告訴Tony的父母，他有藝術天賦，應該加以鼓勵，於是便展開了藝術求學之旅。

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及至1994年，Tony開始從事藝術古玩生意，製作限量版的哺乳動物、寵物和魚類雕塑，作品全是手繪的。當他改做浮木雕塑的時候，我們已經賣出了近7000件限量版的雕塑。他醉浮木創作，認為這是最有挑戰性和最有價值的藝術形式︰「尋找風化的木頭就像尋寶一樣，每件作品都會激發新的想法，昆蟲的紋理和侵蝕的形狀決定了我製作的規模、情緒和姿態。」

在雕塑作品中，Tony表示自己沒有刻意去傳達一些特別的意義，大多數只是為了讚揚上帝而創作，並引用《傳道書》第三章13節「並且人人吃喝，在他的一切勞碌中享福，這也是神的賞賜」形容自己。

對他來說，創作浮木雕塑的最大困難是儲存及選取適當的浮木材料︰「儲存不同種類和形狀的大大小小的木頭的空間是必不可少的，你必須隨時可以拿到它們，因為你一直在尋找合適的浮木去完成作品。」

假如你對Tony Fredriksson的作品感興趣，可以到他的網頁、IG、Facebook了解更多。

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