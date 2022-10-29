即使有長澤雅美加持 《新‧超人》仍不及《真‧哥斯拉》？｜湯禎兆
撰文：湯禎兆
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【編按：內文含部分劇透，請斟酌閱讀。】
原以為《新‧超人》應有《真‧哥斯拉》的水準，豈料看後大失所望。作為長澤雅美的粉絲，當然對她的超人化嘖嘖稱奇；與此同時，善用齋藤工的木訥神諭式形象，也算是最保守安全的選項——乍看還以為他直接從《漂流者》走過來《新‧超人》的片場開工！
文：湯禎兆｜原題：《新‧超人》的大叔中二病
至於強調庵野秀明的影響力的解讀方向，個人認為他同一時期也在製作《福音戰士劇場版：終》，或多或少都有分身不暇的情況出現。當然，大家都心知肚明，《新‧超人》中人型兵器的意念，外星人及禍威獸把使徒的內外面具象化，乃至最終兵器積頓的造型，自然一看也如見老朋友！
只不過撇開外在的視覺化衝擊不談，《新‧超人》的核心意念在於超人降臨時，對神永新二的犧牲護幼深受感動，掀開與人結合成新超人的歷程。與此同時，電影的高潮同樣建基於新超人為守護地球人的犧牲上，從而化解了地球被全滅的危機。
以上的人→神易轉犧牲啟導意念，由衷而言的確中二病得可憐可憫。也可以說是為求肯定人類有不應被滅絕的理由時，一種大叔化的老好世界憶存想像。電影與《真‧哥斯拉》的細緻複雜程度，絕對有天淵之別！
（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
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