以狗狗為主角黑白攝影作品　帶領觀者進入可愛又古怪的犬科異世界

「狗狗是人類最好的朋友！」



街頭紀實攝影大師同時也是馬格蘭通訊社成員的 Elliott Erwitt 以其純粹質樸的鏡頭語言著稱，許多膾炙人口的作品隨之而生。Elliott Erwitt 擅於捕捉街頭日常，也喜愛以「狗」與「小孩」作為拍攝主題，在他細膩敏銳的鏡頭下，平凡光景被收進一張張黑白照片，透露著這位攝影大師內心的幽默與童趣。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Elliott Erwitt's Dogs》



《Elliott Erwitt's Dogs》（圖片來源：https://moom.cat/l/z42NsT）

《Elliott Erwitt's Dogs》（圖片來源：https://moom.cat/l/z42NsT）

《Elliott Erwitt's Dogs》一書作為攝影大師向人類最好的朋友致敬的作品，集結 Elliott Erwitt 攝影生涯中拍攝的犬科動物照片，帶領觀者一同進入這個可愛又古怪的狗狗異世界。當中收錄百張以狗狗為主角的黑白攝影作品，十足展現犬科王國的多樣性；在 Elliott Erwitt 精準的構圖下，畫面呈現巧合的神奇瞬間，見證牠們溫順、優雅、頑皮與活潑，亦傳達了人類與狗狗長久以來深刻的情誼。

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Elliott Erwitt 於 1928 年生於巴黎，並於 11 歲舉家移民至美國。在好萊塢度過青春期時，逐漸對攝影產生興趣的 Erwitt 先在商業暗房工作，而後開始在洛杉磯大學展開自己的攝影實驗。1948 年，Erwitt 搬到紐約，開始在社會研究新學院攻讀電影。

1953 年，Erwitt 加入馬格蘭攝影通訊社，開始為 Collier’s、Look、Life、Holiday 等報刊擔任自由攝影師，至今仍持續受僱為各種新聞媒體和廣告商拍照。在 1960 年代末期，Erwitt 曾擔任馬格蘭社長 3 年，其後便轉而拍攝電影，從 1970 年起推出包羅萬象的若干知名作品，包括紀錄片、電視廣告、18 部 HBO 喜劇等，也為其他電影擔任攝影師和劇照師。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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