電車發燒友分享珍貴叮叮資料　初代三等座比頭等更舒適？｜開卷樂

相信對於遊客還是土生土長的香港人，電車也是一份親切的集體回憶。外型古典優雅的電車受到不少人喜歡，《由電線車說起：駛過百年的軌跡》作者謝耀漢便是其中的表表者。謝耀漢是電車發燒友、電車文物收藏家，更成立「電車文化保育學會」，兼擔任會長。這本書的源起來自一場展覽，當時有人說起香港還未有一座屬於「叮叮」的博物館，謝耀漢便想到，不如就造一個屬於「叮叮」的「紙本博物館」吧！謝耀漢講到，原來舊時電車廠發生過一場小火災，大部份有關電車的文獻也被燒毀，因此現存的電車歷史資料非常珍貴，出書不但能與大眾分享電車故事，更能為資料作整理保存。

文：香港電台《開卷樂》｜原題：小島風光流轉 ——《由電線車說起：駛過百年的軌跡》



香港電車（圖片由葉秋弦提供）

電線車與纜車

電車見證這座小島的發展，她的故事總有濃濃的歷史感。原來，最早期的電車曾被稱為「電線車」，這是從一張現存最早期的電車票發現的，車票的正面寫英文，背面是中文寫上「香港電線車公司」。能夠從一件文物發現這麼重要的資訊，也就是歷史考查的趣味，因此書名便定為《由電線車說起：駛過百年的軌跡》。在19世紀，有商人首先提出要在初發展的香港建設集體交通工具，後來，華人議員伍廷芳參考了之前的建議書，再度提議建設路面交通工具，那就是最初的電車。伍廷芳於1881年在定例局（即是現在的立法會）建議電車草案，政府在翌年便頒佈了初期的電車條例。當時總共有六條線，其中五條是電車線，一條就是現在的山頂纜車。由於當時富裕的洋人多居於山頂，財團看準商機，首先建造了山頂纜車，因此山頂纜車比電車早一點開始運作，二者在歷史上，可謂同祖同宗。

《由電線車說起：駛過百年的軌跡》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



頭等電車

書中有大量珍貴的歷史照片、各代電車的設計草圖、車票和當年的新聞報道。香港電車在1904年正式啟用，當時的電車仍為單層，座位分為頭等和三等。初代的單層電車，頭尾兩邊是開放式設計的三等座位，中間的頭等是密封的包廂，設有電風扇。這種設計使三等座位比頭等座位更清爽舒服，一度讓當時的洋人向電車公司投訴，後來便再改動了電車座位的編排。直至1912年，開蓬雙層的電車才出現，一直經歷演變，由開蓬變成帆布頂、再變成木蓋頂，直至1925年才發展出全密封的電車。二戰後，由於需要更大規模地製作電車，電車公司遂與太古船塢合作製作車身，成為接近今日電車款式的雛形。

港英時代的電車。（資料圖片）

世界另一邊的電車發燒友

謝耀漢自幼家住在電車軌附近，四五歲便開始對電車情有獨鍾，長大後也一直留意電車資訊。十年前，他在一個關於世界各地電車的外國網站，看見一位洋人拿著一個1：16的巨型電車模型，而且手中拿著的更是香港的電車！謝耀漢當時興奮得立即聯絡網主詢問模型是否有售，當下才得知那是網主親手製作的私人收藏品，而且模型還裝有機械裝置，能在軌上前進。二人自此便惺惺相惜，開始大談電車經。這位朋友就是本書的另一位作者John Prentice，原來他一次在香港發現了英國早已消失的木框電車，覺得非常喜歡，自此便成為了香港電車迷。二人雖然不曾見面，但卻透過文字交流合寫了兩本有關電車的書籍。

電車文化館的電車模型

《由電線車說起：駛過百年的軌跡》除了挖掘和展示了珍貴又有趣的電車歷史，也側面見證香港的演變，乘載了香港數代人生活的軌跡，繼續前行。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【延伸閱讀：受日本攝影師杉本博司啟發 加拿大泰國旅居日常化成散文】

【延伸閱讀：Gameboy、寵物小精靈 文學獎得主記下九十後成長回憶】