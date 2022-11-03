日本藝術家活化古老冶金技術　創出栩栩如生精緻金屬花動物雕塑

日本藝術家吉田泰一郎，利用日本古代傳統的金工技術，創作出獨一無二、色彩繽紛的金屬花葉動物雕塑。



吉田泰一郎是日本亞洲現代和當代藝術家。（圖片擷取自：吉田 泰一郎 / Taiichiro Yoshida Twitter）

吉田泰一郎是日本東京藝術家，出生於1989年。他的作品曾在許多知名畫廊和博物館中展出，如東京的Gallery Kogure。

吉田使用傳統的金屬加工技術，利用青銅、銅和銀等材料，創造出精緻的鳥翼、蓬松的羽毛、哺乳動物的柔軟皮毛，或小而細緻的葉子和花朵，組成栩栩如生的動物雕塑。

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在日本，裝飾性熱金屬加工被認為是一種古老的技術，起源於公元前2至3世紀，經過兩千多年的發展、改進和完善，它是一項通過幾代工匠傳承下來的技術。這個加工過程包括仔細地將熱金屬打鍛成可塑的介質，然後塑造成複雜的圖案。

他試圖透過這種專業的金屬工藝，描繪作品中動物或植物每一個單獨元素的脆弱性質。即使是最輕微的錯誤、不準確的動作、對金屬的壓力過大或不足，都可能破壞吉田創作的藝術作品。一旦金屬被塑造成正確的形狀，它就會不顯眼地輕輕染上特定的色彩。

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吉田的作品包羅不同種類的動物，獼猴、兔子、貓、松鼠、豬、鳥等，它們被一層層不同的金屬花紋圖案或不同顏色的羽毛所覆蓋。他經常在他所塑造的動物中加入非人工品，如動物頭骨或羽毛，並將身體的其餘部份覆蓋在精緻的金屬花上，以暗示自然界中的輪迴不息。

假如大家對吉田泰一郎的作品感興趣，可以到他的網頁、IG、Facebook、Twitter了解更多。

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