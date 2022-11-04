《緯武經文》史學角度理解國術源流　武術熱潮從何而來？｜開卷樂

「我在七十年代成長，你說得出那個時代的人名，他或多或少也學過一點功夫。」麥勁生教授笑說。功夫在香港甚至世界各地曾經興起一陣熱潮，從著名的電影與文學之中也能看見武術的元素。關於武術的歷史，資料較為零散，而且虛虛實實地夾雜着大量傳說，到底那些才是真實的歷史？兩位歷史學者兼功夫迷，麥勁生教授及劉繼堯博士，數年前決定開始一個鉅大的工程，並出版專書《緯武經文：近代中國武術的創建歷程》，探求今日的武術概念從何而來。

文：香港電台開卷樂｜原題：武術熱潮從何而來 ─—《緯武經文：近代中國武術的創建歷程》



從字面上解，國術泛指一個國家的民族文化，現時台灣部份的跌打醫館，便稱作國術館。但在近代中國社會的語境底下，國術一詞基本專指中國武術。（中讀）

一體化的武術概念

在傳統中華文化中，武術與學術之間互相影響，正如書名《緯武經文》，武術是既修文又習武而上至國家，可見中國傳統對武術的宏願。但對外行人來說，想起武術，可能馬上有幾套電影浮上腦海，例如以民初為背景的《葉問》；古裝片又有很多接近超能力的武功，例如能飛簷走壁的輕功；與宗教有關的「如來神掌」系列等等，都是一般人對武術的聯想。

麥勁生和劉繼堯從明代以前的文獻著手研究，當時與武術相關的論述十分零碎，除民間習武以外，又有軍旅武術如練兵佈陣兵器等，甚至在法術和社會運動之中也找到武術的影子。因此要梳理出有關「武術」源流的歷史脈絡殊不簡單。劉繼堯解釋，習武本身是一件實用的事，但在歷史之中轉化成為各種面向，包含道德修養、宗教經驗和愛國情懷等，上至治國下至強身健體，乃至後來成為一體化的國術概念。這些今日看似理所當然的論述到底從何而來？

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



從東方病夫至功夫大國

1896年中國被西報形容為「東方病夫」，麥勁生表示，這種說法起源自中國當時的戰事失利與國力積弱，但何時開始用作形容中國人體質羸弱，實在很難考究。國難當前，當權者意識到中華民族需要在各方面都有所提升，以做到「強國強種」，即是讓中國人種壯大，產生新國民。正如梁啟超歸納當時的中國人，無論在人格、精神狀況、體格上都需要再加塑造。當時西方體育很受歡迎，但如果要給中國人設計一項鍛鍊身體的運動，應該從哪裡取材呢？時人就想到將傳統武術概念改造成「國術」，去除怪力亂神和幫派元素，聚焦於精神修養、養生健體，並強化當中的愛國情緒，成為一套一體化的全新概念。「外練筋骨皮、內練精氣神」的說法，也是從當時開始形成。總結而言，現代武術概念的構成與近代中華民族發展史之間的關係密不可分，所謂國術在歷史中更具有民族復興的責任。時至今日，中國擺脫「東方病夫」的形象，中國功夫（Chinese Kung Fu）更成為中華文化外銷的國際品牌，實在走過了一條漫漫長路。

麥勁生和劉繼堯本身是歷史系的師生，二人同樣熱愛武術，既修文、亦習武，憑着個人興趣與學術專長，一步一步整理零碎史料，合力梳理出「近代中國武術的創建歷程」成書出版，對師生二人而言，意義非凡。本書更助讀者撥開民間傳說的迷霧，以史學角度理解武術源流，內容翔實，深入淺出，是一本讓武痴們醉心的歷史專著。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）