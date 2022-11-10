尼日利亞理工學院畢業生　回收廢物輪胎創作皮肉感十足動物雕塑

尼日利亞藝術家Ernest Nkwocha擅長利用廢棄輪胎作原料，創作出令人驚訝的動物雕像。



Ernest Nkwocha 出生於1986年10月，來自於尼日利亞伊莫州的Ngor-Okpala，擁有尼日利亞埃多州奧奇理工學院的學位，同時亦是一名雕塑家，專門回收被認為是垃圾的輪胎，進行升級改造，使其成為令人耳目一新的藝術品。

2016年，Ernest在萊基的耐克藝術館（Nike Art Gallery）舉辦第一次個人展覽，取得重大突破。這次展覽名為「我和我的環境——雕塑展」，為期6天，來自全市各地的藝術愛好者都來欣賞他美麗的雕塑作品。

+ 1

在2019年接受BBC採訪時曾說：「他們稱之為垃圾，但我認為它是原材料。我已經做了將近7年了。」換言之，他自2012年起創作輪胎雕塑。

Ernest形容輪胎就像肉體，而當中的金屬鐵支則是骨架，並指創作過程中最困難的部分是怎樣去構思形狀，要有你正在做的雕塑概念，「有時，一些輪胎給了我一些想法，讓我知道該怎麼做。特別是當我不知道該怎麼做的時候。有一次我做了一個鱷魚。我被我看到的輪胎所感動。輪胎的紋理讓我想起了鰐魚背部的紋理。」

+ 6

Ernest不單創作藝術品，還教育、教導和告知社區同伴，在露天丟棄橡膠輪胎對環境的影響和原材料的用途，「我正在努力淨化環境，並向人們宣傳這種材料的用途。」

近年，Ernest希望能從動物雕像過渡到利用輪胎製作人像作品，以作為挑戰。

假如大家對Ernest Nkwocha 的作品感興趣，可以到他的IG、Facebook、Twitter了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】