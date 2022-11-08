意大利藝術家玩弄光線折射　水母玻璃雕塑捕捉流動水滴神髓

意大利藝術家Daniela Forti創造出令人難以置信的水母玻璃雕塑。



意大利藝術家Daniela Forti。（圖片擷取自：Daniela Forti網頁）

Daniela Forti於1960年出生在羅馬，畢業於當地藝術學校。很年輕的時候，她在首都的工匠商店學習並掌握了玻璃藝術的技術。1982年，搬到了托斯卡納，在那裡開設了自己的工作室。正是在這種情況下，她完善和發展出一個完全個人化的研究：光與玻璃之間的關係。

她愛自己的工作，用顏色、透明度和玻璃的光來表達自己。Forti認為玻璃這種材料是危險和難以操縱，但它也是一種奇妙的、幾乎神奇的材料。她自己從事玻璃工作的靈感，是來自於觀察玻璃吹製者和創作過程，從那一刻起其夢想便成真了。

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在Forti一生中，藝術上表達自己已是一種需求，這是不容忽視的，所以花了幾年時間學習一切圍繞玻璃製造技術的東西：從鉛玻璃、蒂芙尼技術（軟焊玻璃）、焊接技術、繪畫。最後，發現如何融合不同技術，在短時間內玻璃在爐子裡的融化，已經成為她的一部分，完全沉醉其中，不能再抽身。

現在對她來說，玻璃創作是一個無止境的挑戰，把它帶到不可能的極限，使物質變得更加流暢，移動得好像它有慾望走出自己的分子鏈，成為一個停在此時此地的元素。

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Forti每次都會驚訝於，液體材料在固體中過渡中那個精確時刻的蛻變，以及它在強度和脆弱性之間的雙重價值。經過多年的研究、實驗和不斷鍛鍊，她正在掌握玻璃的語言，通過控制它的 「不屈不撓」的性格，瞭解它的極限。

Forti表示用金屬和玻璃工作，重新燒制的過程，幾件作品的融合，打磨已經成為一種真正的激情。她形容玻璃是一個相當「殘酷和苛刻」的情人，但如果你密切瞭解它，你可以設法讓它屈服於你的慾望，即使每次都是一場大戰。

我的雕塑尋求挑戰玻璃周圍的成見。它不是僵硬和冰冷的，而是處於永久的運動之中。我夢幻般的創作常常讓人想起水母等水生生物的起伏形狀。 Daniela Forti

假如大家對Daniela Forti的作品感興趣，可前往她的網頁、Facebook、IG了解更多。

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