日本首間設計集團GK將經驗淬煉成設計智慧打造出馳名日本鐵路

身邊愈來愈多朋友已經動身前往日本，甚至已經叉完電回來了吧。旅遊日本，定必會乘搭JR，日本的鐵道系統極為複雜，例如東京的新宿車站，總共有十多條轉車線，即使如此作為外國人的我們，在不懂日文（雖然有漢字）的情況下依然不會輕易迷路，只需要認顏色而不需要懂文字，這就要歸功於成立自1957年的日本設計老字號GK設計集團。



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由於日本的發達鐵道系統，所以衍生出獨特的鐵道文化，原來不少知名人士、日本明星甚至德仁天皇都是鐵道迷，除了這個交通系統本身的迷人之處，其整體識別設計、外觀以至是內裡的用家體驗都構成令人為之著迷的原因。剛才提及的GK設計集團，正是為東京地下鐵株式會社設計視覺識別設計的幕後團隊，以至是往返成田機場與市區的N'EX特快列車、還有山手線、新幹線電車等，由列車到車站環境以及車內設備，鐵路乃是GK的拿手之作。

JR東站引導標誌標准設計（東日本旅客鐵道株式會社）（圖片來源：gk-design.co.jp）

GK涉足鐵道要回溯到80年代，當時日本國鐵民營化，為了加強用家感受所以特別邀請以工業設計而聞名、亦是日本最早成立的設計公司GK來操刀，上回介紹過GK是由殿堂級設計大師榮久庵憲司以及東京藝術大學教授小池岩太郎所創立的，集結了一班新銳的設計學生，旨在將日本所著重的工藝文化轉化成為現代的工業設計，其名字源自於小池教授的英文——Group of Koike。當年青春活力的學生組今天也成為了身經百戰的老師傅，雖然GK的平均年齡（據說是35歲）比較高，但卻能將經驗淬煉成設計智慧，很多設計上的細節或體驗，是由設計師的人生經驗所轉化而成的。

名阪特急 80000系「ひのとり」：外觀設計營造出適合名阪特快的風格和速度，車身顏色為金屬色3層漆，呈現出優雅的深紅色。（圖片來源：gk-design.co.jp）

GK的設計範疇非常廣泛，當中不乏需要富有經驗的龐大團隊才能勝任的大型或公共項目，而且他們做事有一套準則，必須要先從調查研究開始做起，因為每一件產品、每一個項目，最終面向的目標受眾都是消費者，而作品的價值並非由生產商所定立，而是由消費者所界定的。以JR為例，縱然在外觀設計上有很多以美觀為譽的地方，但真正令人有深刻感受的其實是用家體驗。於2020年投入使用的近鐵80000系電聯車，俗稱「火之鳥」是一輛往返大阪及名古屋的特快列車，並沒有採用以住一般的特急列車的顏色，以紅色為列車的主色，輔以金色的線條以及黑色的車窗外圍，以提升列車的豪華感，並且符合鐵道迷對「關西的紅色列車」的印象。原來，這輛列車的開發原因是為了解決近鐵自90年代開始愈來愈少人用的情況。

火之鳥其中最值得介紹的，便是根據旅客的問卷調查而催生出來的「Backshell」椅背背板設計。GK團隊發現日本人因為比較內歛，他們會為了顧慮後方乘客而不敢調整椅背，於是「Backshell」的設計特意在椅背後倒時連動座椅向前方移動，這樣就不會影響到後一排的空間還能增加私密感讓人好好休息，新設計大大提高了服務質素並深受乘客喜愛。這正體現出GK所著重的情報蒐集，從中了解到用家在使用時會面對甚麼難處，從而透過設計去改善體驗。