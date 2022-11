古巨基×葉巧琳《樓下有人》由浪漫變恐怖的苦等情歌｜林綸詩專欄

古巨基推出「I really love to sing」企劃,和不同新人合唱歌曲。先有和呂爵安合唱《飄流教室》,再有和MC合作《自我安慰》,新一彈是和力臻合唱《Can we try》,而我最喜歡則是他和《全民造星III》的葉巧琳合唱《樓下有人》。這支舊曲出自他的1998年大碟《Be my valentine》,是我喜歡的「舊古巨基」顛峰期。那時候年紀尚小,覺得歌曲是男孩等女孩浪漫故事,現在聽,反而覺得有點恐怖,這個差異蠻有趣。



文:林綸詩 | 原題:後窗之外樓下有人,他是否跟蹤狂?



不知是否現在看得多跟蹤狂或監視監聽的故事,再聽這首舊曲簡直令人毛骨悚然。明明從前聽是浪漫的苦等情歌。

天氣漸涼 仍然沒有外套

如果你著涼 誰人為你焦燥?

回覆了電郵 仍然在看電腦

寂寞芳心網上找領土

偵探劇場 仍然在播預告

場面震撼時 誰人讓你擁抱?

如所有問題 仍然令你煩惱

站在窗邊眺望 解答將可看到

長路有燈 樹有影

樓下有人如同風景那樣

在期待你欣賞 長路有風 沒有車

留下某人 誠心的敬仰 樓上閉起的窗



歌唱者看她有沒有穿好衣服,電腦上操作著甚麼,又看她煲偵探劇。一直怕她寂寞及沒有人關心,然後希望她走到窗邊,可以看到有人陪伴—自己一直在樓下看著她「誠心的敬仰」。不過,「樓上閉起的窗」即被望者根本不知道。嘩,好嚇人。

近期湯唯主演《分手的決心》,故事講述一個警察因監視他,慢慢愛上她。簡直就是這首歌的橋段吧!Stalker還是監護,真是一線之差。《樓下有人》初聽溫馨,再聽驚慄,細聽還可以有更多可能性。

這首歌出自黃偉文手筆,令我想起另一詞人陳少琪的《後窗》,也講偷窺,靈感應是來自同名西片 (電影講述一個記者在家中的窗看出去,看著對面大廈各個家庭的故事,無意中發現了一單謀殺案),而歌曲則做了愛情版本。

如平常 如平常呆著去想 在心裡感覺高漲

後窗的中央 街燈之上 你滿帶歡暢

悠悠長 悠悠長無盡構想 願使你知道真相

在漆黑中 在偷看你 又使我失去方向

⋯⋯

窗邊的我 不知方向

每個晚上 你是我的想像



最後一句,又是叫人毛管戙!情深還是情痴,愛慕還是騷擾,真是視乎角度和程度,這兩首歌曲就是最佳示範。不知男和女聽起來是否會有不同的感想?

(專欄「歌詞心頭好」隔周刊出,標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場)

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。