史上首個結合歷史文化遺產的藝術展　埃及金字塔下的古今藝術交流

說起埃及，必然會聯想到標誌性的金字塔，其獨特又前膽的設計，被譽為古代世界七大奇蹟之一。埃及的吉薩金字塔更是目前唯一能夠保存至今的七大奇蹟，它代表著人類文明的進步和發展，對全球文化都有深遠影響。



不過，你又有沒有想像過這個象徵古代文明歷史的建築可以跟當代藝術完美地融合，創造出全新的組合和意涵？組織Art D'Égypte承接上年活動的好評，今年繼續在擁有4,500年歷史的吉薩金字塔下舉辦國際當代藝術展——《永恆就在此刻II》（Forever is Now II) ，將歷史遺產和藝術結合，鑑古的同時鼓勵觀眾一同在當下探索人類未來的可能。



埃及的吉薩金字塔是目前唯一能夠保存至今的世界七大奇蹟（Getty Images）

主辦單位Art D'Égypte是間跨專業的藝術諮詢公司，他們致力推廣和支持埃及藝術和文化領域的發展。組織破天荒在金字塔下舉辦藝術展覽，是期望通過歷史遺產與藝術的結合，延續遺址的可持續性，幫忙保育埃及的文化遺產；同時藉著古今藝術的交融，提高世界對當代埃及藝術的認識，將埃及深遠的文化意涵延續開去。

要知道在世界其中一個最珍貴的文化遺產下舉辦活動絕不容易，金字塔經過上千年的自然風化，已不能再承受任何被損壞的風險。然而Art D'Égypte經過與聯合國教科文組織長達三年的談判斡旋，終於在上年獲准舉辦史上首個在歷史文化遺跡旁組織的國際藝術展。《永恆就在此刻》是將遺跡的歷史文化，以藝術重新翻譯成當代語言的展覽，展覽把吉薩金字塔化成集合古文明與現代藝術並置的場所，吉薩的自然風光完美地融入、連接在裝置藝術的體驗當中，革命性地開創歷史遺跡與藝術品互動的可能性。

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上年「永恆就在此刻」獲得了國際間的關注和讚賞，甚至吸引了不少國際知名巨星慕名而來，讓組織決定承接上年的成功，舉辦「永恆就在此刻II」。今年「永恆就在此刻II」獲得了埃及政府和聯合國教科文組織委員會的全力贊助，邀請了11 位不同地區的藝術家以當代的全球環境危機和未來的可持續性為題，與吉薩金字塔進行跨越時空的文化對談，以藝術的形式提醒觀眾沒有歷史就沒有未來的概念，引領我們一同從古文明與未來科技之中的當下，思索人類的未來走向，因為此刻將造就永恆。

《其他詞彙中的金字塔》

藝術家Ahmed Karaly以古埃及文明中不同的符號拼貼出他另一個金字塔，來致敬他迷戀的古埃及文明。細看作品閃閃發光的結構，我們可以找到埃及金字塔牆壁上刻劃的圖像，作者以多層次的表達，邀請觀眾調查和欣賞金字塔過去和現在之間的線索。

《球體：同一太陽下》

作品參考了隱藏在古金字塔中的數學元素和象徵意義，設計出表面以多重鏡片反射金字塔、天空和周圍環境，同時代表圓周率（π）的球體，呼應金字塔和作品同一天空上的太陽，傳達了創造和重生的概念。

《光之門》

作品的金屬框架在入黑後會將一束光投射到金字塔上，藝術家Emilio Ferro表示這複製了古埃及生者與死者世界之間的橋樑的意象，光線猶如太陽神明一樣，於古埃及文化中指引死者前往冥界，一路指向金字塔，長眠於此。