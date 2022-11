攝影師漫遊葡萄牙邊境小鎮　孤寂氣氛神似Edward Hopper油畫

在葡萄牙攝影師 Henri Prestes 的鏡頭下,小鎮不是用來襯托繁華大城的遠景,而是電影劇情歷盡萬般曲折後,乘著風奔向最高潮的尾聲場景,因此再小的花草都有些不容小覷的磅礴氣質,月色朦朧卻堅定,彷彿見證著一場鮮為人知的傳奇。

Prestes 生平第一本攝影專書《We Were Born Before the Wind》場景全是他的家鄉,位於西葡萄牙邊境,在瀰漫神秘氛圍的風景間,他以攝影探索幽獨和憂鬱的可能性。拍下書中的 50 張影像時,正好是一年間最冷的幾個月,Prestes 漫步穿過小村莊、山林和渺無人煙的荒蕪原野,在黑暗中汲取看得見或難以捉摸的種種——好比熹微的孤寂、靈氣或觸手生潤的風——然後創造出引人入勝的畫面。

「我一直以來都對故事非常有興趣,不管是電影也好、小說也好,總之我一天到晚都在看故事。」Prestes 接受丹麥攝影媒體 Nowhere Diary 專訪時透露。「從小到大,我有很長一段時間一直不確定自己到底想追求什麼,也不曉得該用甚麼媒介來表達,但我唯一知道的就是:我想說故事。」在那些清冷而寂靜的時刻裡,Prestes 帶著相機捕捉了憂鬱特有的魅力,寫就一幀幀情緒、濕度和聲響俱全的奇幻故事,儘管情節也許並非一派陽光,遼闊的想像空間卻異常地安定人心。

葡萄牙藝術攝影師 Henri Prestes 生於鄰近西葡邊境的小鎮,以南歐為創作據點,作品風格接近電影劇照,主要捕捉轉瞬即逝的戲劇化剎那,並探討關於孤獨和憂鬱的故事。自 2020 起,他連續三年在有百年歷史的紐約藝術指導協會年度獎 (ADC Awards) 上贏得金獎和銅獎,而在美國、英國、葡萄牙和西班牙,都能看見他的作品身影。

