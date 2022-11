《黑豹2》劇情感人音樂出色MCU第四階段最精彩之作︱何故專欄

《黑豹2:瓦干達萬歲》劇情感人,音樂出色,畫面悅目,極具官能刺激。這是「漫威電影宇宙」(MCU)的第30部電影作品,作為第四階段的最後一部電影,也是這個階段最精彩的大銀幕作品。



《黑豹2:瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹2》一開場已很催淚,飾演黑豹/瓦干達國王鐵查拉的金像提名男星查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)兩年前因因罹患大腸癌病逝,本片巧妙地連結了他和黑豹的死亡,戲裡戲外,角色和觀眾一起向黑豹/查特域克保斯曼作出最後致敬,記得帶紙巾入場。

《黑豹2:瓦干達萬歲》電影預告截圖

《黑豹2》其實可以命名為《女黑豹》,副題「公主復仇記」。由萊蒂茨亞韋特(Letitia Wright)的舒莉,貴為瓦干達公主,擁有天才級的智商,一直只相信新進科技、抗拒古老傳統,但是王兄鐵查拉突然病逝,瓦干達失去了守護者,海底古老文明塔牢金(Talocan)突然來襲,瓦干達的樂土變成頹垣敗瓦,她必須走出傷痛,肩負重擔,承先啟後,成為新一代英雄!女性成長和自強的主題,女觀眾應該額外有共鳴,雖然陰陽失衡,卻是各取所需。

《黑豹2:瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹2》政治正確,女權至上,而且是以有色人種女性為主導,片中的男性都像是為了平權而設看花瓶,特別是由馬田費曼(Martin Freeman)飾演的美國中央情報局探員艾霍勞士(Everett K. Ross),為自古以來所有白種男人的原罪承苦果,作為全片的「食物鏈最低端」,前妻成為了上司,隨意被瓦干達皇太后差遣,其後更成為了階下囚,而且需要由有色人種女性拯救,絕對是個可憐的失敗者,白人男性觀眾應該難以接受,卻是很精準的市場計算。

《黑豹2:瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹》在2019年第91屆奧斯卡金像獎獲得7項提名,包括「最佳電影」,雖然這屆「最佳電影」得主是同樣探討種族問題的《綠簿旅友》(Green Book),《黑豹》最後只拿下「最佳化妝及髮型設計」、「最佳美術指導」和「最佳配樂」3個技術獎項,卻已成為「Black Lives Matter」的代表電影!

如果說《黑豹》是一部具有政治社會意義的MCU電影,《黑豹2》更進一步,除了關注黑人民權,更結合了女性主義,並且借由泰諾克烏爾塔(Tenoch Huerta)飾演的塔牢金統治者納摩(Namor)的親身經歷,揭露當年殖民者的暴行,替受壓迫的有色族裔發聲。然而,即使在瓦干達也存在歧視的社會問題,由溫斯頓杜克(Winston Duke)飾演的瓦干達化外之地賈巴利部落(The Jabari)領袖疤古(M'Baku),看似只有匹夫之勇,原來也會讀書有學識,他在瓦干達失去了國王的權力中空期爭取發言權,在大敵當前時發揮影響力,甚至挑戰下一任國王的位置。如果瓦干達未來真的是他們一直歧視的蠻夷成為國王,這個設定將會非常有趣,也更呼應現實世界的時局變化。

《黑豹2:瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》的主題曲是由Rihanna主唱〈Lift Me Up〉,配合劇情,非常動聽,極大機會是來屆奧斯卡的「最佳原創歌曲」。《黑豹2》的配樂足以畫龍點睛,鐵查拉的喪禮,在傷感中見激情,成功牽動觀眾情緒,進入深海文明塔牢金的過程,充滿了探秘的浪漫,令觀眾很快就投入了這個陌生的國度。

《黑豹2》是國與國的戰爭,不像過往MCU電影以人與人的矛盾為主。持平而論,在瓦干達和塔牢金的交戰中,我個人支持塔牢金!其中一個原因,是由多米妮克·索恩(Dominique Thorne)飾演的「鋼鐵心」(Ironheart)莉莉威廉斯(Riri Williams)不夠可愛,出場時間太短,未能跟觀眾建立更深厚關係,如果這是在《鐵甲奇俠3》(Ironman 3)裡由2014年第四十屆土星獎「最佳年輕演員」提名的泰辛普金斯(Ty Simpkins)飾演的田納西州市郊小鎮小男孩夏利奇納(Harley Keener),曾經對東尼史達(Tony Stark)伸出緩手,並且有份出席東尼的喪禮,這樣觀眾就會更加關心他的生死。當然,莉莉這位麻省理工學院黑人女學生兼天才發明家,正好作為舒妮的襯托,二人的關係也正好標誌探索「黑人的多樣化經歷」,符合《黑豹2》的主題和市場定位。而且,《黑豹2》裡的男性角色,都會不是什麼好角色⋯⋯

《黑豹2:瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》只有一段片尾(Post-Credit Scene),據說創作團隊「認為結局很詩意」,於片尾再加上一個額外的場景會「讓他們感覺有點不誠實」,實在令人費解!MCU電影良莠不齊,其中一個成功原因,就是靠片尾致勝,為MCU的往後發展留下伏線,將不同的MCU角色聯繫起來,觀眾不想錯過重要資訊,只好每套電影無論水準如何都照樣入場。《黑豹2》再次「自廢武功」,正是MCU第四代階段最為人詬病的問題,在推出Disney+後,改為在劇集為電影留伏線,「下一個跨電影的大反派角色」征服者康(Kang the Conqueror)竟然是在劇集《洛基》(Loki)第一季的最後一集登場!誠然,《黑豹2》作為MCU最後一部作品,不是更應該為第五階段作出一個比《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)更震撼的預告嗎?

《黑豹2:瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》長達2小時41分鐘,結構上其實較適合剪輯為6集約半小時的Disney+劇集。回顧整個MCU第四階段,《黑豹2》雖然有不少問題,卻已是最精彩的電影。劇集方面,個人首選《洛基》。真正的驚喜,卻是動畫短劇《我是樹人》(I Am Groot)!

P.S. 出字幕後的「片尾」,並不是「彩蛋」(Easter Egg),彩蛋是一個在電影、電視劇、書本、光碟、電腦程式或者電子遊戲的隱藏訊息或者功能。

