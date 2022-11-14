《黑豹2》劇情感人音樂出色MCU第四階段最精彩之作︱何故專欄

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇情感人，音樂出色，畫面悅目，極具官能刺激。這是「漫威電影宇宙」（MCU）的第30部電影作品，作為第四階段的最後一部電影，也是這個階段最精彩的大銀幕作品。



《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹2》一開場已很催淚，飾演黑豹／瓦干達國王鐵查拉的金像提名男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）兩年前因因罹患大腸癌病逝，本片巧妙地連結了他和黑豹的死亡，戲裡戲外，角色和觀眾一起向黑豹／查特域克保斯曼作出最後致敬，記得帶紙巾入場。

《黑豹2：瓦干達萬歲》電影預告截圖

《黑豹2》其實可以命名為《女黑豹》，副題「公主復仇記」。由萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）的舒莉，貴為瓦干達公主，擁有天才級的智商，一直只相信新進科技、抗拒古老傳統，但是王兄鐵查拉突然病逝，瓦干達失去了守護者，海底古老文明塔牢金（Talocan）突然來襲，瓦干達的樂土變成頹垣敗瓦，她必須走出傷痛，肩負重擔，承先啟後，成為新一代英雄！女性成長和自強的主題，女觀眾應該額外有共鳴，雖然陰陽失衡，卻是各取所需。

《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹2》政治正確，女權至上，而且是以有色人種女性為主導，片中的男性都像是為了平權而設看花瓶，特別是由馬田費曼（Martin Freeman）飾演的美國中央情報局探員艾霍勞士（Everett K. Ross），為自古以來所有白種男人的原罪承苦果，作為全片的「食物鏈最低端」，前妻成為了上司，隨意被瓦干達皇太后差遣，其後更成為了階下囚，而且需要由有色人種女性拯救，絕對是個可憐的失敗者，白人男性觀眾應該難以接受，卻是很精準的市場計算。

《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報

《黑豹》在2019年第91屆奧斯卡金像獎獲得7項提名，包括「最佳電影」，雖然這屆「最佳電影」得主是同樣探討種族問題的《綠簿旅友》（Green Book），《黑豹》最後只拿下「最佳化妝及髮型設計」、「最佳美術指導」和「最佳配樂」3個技術獎項，卻已成為「Black Lives Matter」的代表電影！

如果說《黑豹》是一部具有政治社會意義的MCU電影，《黑豹2》更進一步，除了關注黑人民權，更結合了女性主義，並且借由泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta）飾演的塔牢金統治者納摩（Namor）的親身經歷，揭露當年殖民者的暴行，替受壓迫的有色族裔發聲。然而，即使在瓦干達也存在歧視的社會問題，由溫斯頓杜克（Winston Duke）飾演的瓦干達化外之地賈巴利部落（The Jabari）領袖疤古（M'Baku），看似只有匹夫之勇，原來也會讀書有學識，他在瓦干達失去了國王的權力中空期爭取發言權，在大敵當前時發揮影響力，甚至挑戰下一任國王的位置。如果瓦干達未來真的是他們一直歧視的蠻夷成為國王，這個設定將會非常有趣，也更呼應現實世界的時局變化。

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》的主題曲是由Rihanna主唱〈Lift Me Up〉，配合劇情，非常動聽，極大機會是來屆奧斯卡的「最佳原創歌曲」。《黑豹2》的配樂足以畫龍點睛，鐵查拉的喪禮，在傷感中見激情，成功牽動觀眾情緒，進入深海文明塔牢金的過程，充滿了探秘的浪漫，令觀眾很快就投入了這個陌生的國度。

《黑豹2》是國與國的戰爭，不像過往MCU電影以人與人的矛盾為主。持平而論，在瓦干達和塔牢金的交戰中，我個人支持塔牢金！其中一個原因，是由多米妮克·索恩（Dominique Thorne）飾演的「鋼鐵心」（Ironheart）莉莉威廉斯（Riri Williams）不夠可愛，出場時間太短，未能跟觀眾建立更深厚關係，如果這是在《鐵甲奇俠3》（Ironman 3）裡由2014年第四十屆土星獎「最佳年輕演員」提名的泰辛普金斯（Ty Simpkins）飾演的田納西州市郊小鎮小男孩夏利奇納（Harley Keener），曾經對東尼史達（Tony Stark）伸出緩手，並且有份出席東尼的喪禮，這樣觀眾就會更加關心他的生死。當然，莉莉這位麻省理工學院黑人女學生兼天才發明家，正好作為舒妮的襯托，二人的關係也正好標誌探索「黑人的多樣化經歷」，符合《黑豹2》的主題和市場定位。而且，《黑豹2》裡的男性角色，都會不是什麼好角色⋯⋯

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》只有一段片尾（Post-Credit Scene），據說創作團隊「認為結局很詩意」，於片尾再加上一個額外的場景會「讓他們感覺有點不誠實」，實在令人費解！MCU電影良莠不齊，其中一個成功原因，就是靠片尾致勝，為MCU的往後發展留下伏線，將不同的MCU角色聯繫起來，觀眾不想錯過重要資訊，只好每套電影無論水準如何都照樣入場。《黑豹2》再次「自廢武功」，正是MCU第四代階段最為人詬病的問題，在推出Disney+後，改為在劇集為電影留伏線，「下一個跨電影的大反派角色」征服者康（Kang the Conqueror）竟然是在劇集《洛基》（Loki）第一季的最後一集登場！誠然，《黑豹2》作為MCU最後一部作品，不是更應該為第五階段作出一個比《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）更震撼的預告嗎？

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照

《黑豹2》長達2小時41分鐘，結構上其實較適合剪輯為6集約半小時的Disney+劇集。回顧整個MCU第四階段，《黑豹2》雖然有不少問題，卻已是最精彩的電影。劇集方面，個人首選《洛基》。真正的驚喜，卻是動畫短劇《我是樹人》（I Am Groot）！

P.S. 出字幕後的「片尾」，並不是「彩蛋」（Easter Egg），彩蛋是一個在電影、電視劇、書本、光碟、電腦程式或者電子遊戲的隱藏訊息或者功能。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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