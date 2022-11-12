17歲本地藝術家Offgod設計唱片封面聞名　聯名耳機跨界Art Toy

香港有一位今年僅17歲，仍然是學生的年青新銳藝術家和時裝設計師Offgod，證明人生的道路並非一條公式，尤其在這個世代只要專注去發揮所長會有更多的媒介可以步向成功。



對藝術或音樂有興趣的朋友可能早已聽過他的名字，早在14歲Offgod就開始以其獨特的風格創作專輯封面，於2018年開始於其Instagram上分享他的作品，作為一位設計師、藝術家而嶄露頭角。剛剛在他的Instagram上發現，最近甚至因應Apple AirPods Max罩耳式耳機與另一位藝術家Gleb Kostin聯手創作出極為大膽破格的配件設計。



Offgod與Gleb Kostin聯手創作出極為大膽吸睛的AirPods Max配件設計（圖片來源：instagram.com/yalocaloffgod）

Offgod本人對於Hip Hop文化及說唱有濃厚興趣，這一點相信看過他的創作定有體會。Hip Hop文化與時尚密不可分，所以他亦深受Virgil Abloh的啟發，並已經創立了自己的時尚品牌。他平日大部分的時間都沉醉在Hip Hop音樂之內，在其作品以及自拍之中亦總是能夠看到罩耳式耳機，所以是次會創作耳機配件不難預想得到。藝術封面是他的成名作以及拿手之作，他曾為炙手可熱的Hip Hop歌手如Trippie Redd、The Kid LAROI和已故的Juice WRLD等操刀，及後打響名堂陸續與更多的音樂人合作，當中包括Justin Beiber、Iann Dior、Future等，絕對粒粒皆星。

Offgod（圖片來源：instagram.com/yalocaloffgod）

另一方面，Instagram是他的其中一個主要發布作品的平台，現已有多達249,000的追縱者，在發布個人生活點滴的同時，作品亦主要紀錄一些日常生活二三事，非常貼地亦充滿個人特色，從中透露出他對流行文化、音樂、電影、動漫與科技的熱愛。外界一般形容他為最具代表性的「Z世代藝術家」，雖然難免有著年齡上的標籤，但也足證創意是無分年齡界限，的確後生可畏，同時標示著Z世代的一些獨特性，社群關係和自我認同主要由科技及網路來構成，有著獨特的文化與想法，可以在Offgod的作品中透露出來。

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Offgod雖是學生但亦相當多產，在今年初於Shout Art Hub & Gallery舉行了一個為期兩個月的首次個展「Hello My Name is Offgod」，剛才說過他有著自己的品牌，名為「Bandage Boy」，今年亦已釋出將會與著名日本藝術家村上隆和Mr.合作的消息，不過最新的情報還是他與Gleb Kostin合作打造的AirPods Max配件，將他們創作的三個角色立體化大膽直接地放上耳機。其實之前已經見過他的耳機設計作品原型，不過是次的聯名項目更是令人既驚且喜，雖然現時還未有入手的方法消息，但大家可以密切留意未來的消息，相信這位藝術界的新星推出的作品定必炙手可熱。