17歲本地藝術家Offgod設計唱片封面聞名　聯名耳機跨界Art Toy

香港有一位今年僅17歲,仍然是學生的年青新銳藝術家和時裝設計師Offgod,證明人生的道路並非一條公式,尤其在這個世代只要專注去發揮所長會有更多的媒介可以步向成功。



對藝術或音樂有興趣的朋友可能早已聽過他的名字,早在14歲Offgod就開始以其獨特的風格創作專輯封面,於2018年開始於其Instagram上分享他的作品,作為一位設計師、藝術家而嶄露頭角。剛剛在他的Instagram上發現,最近甚至因應Apple AirPods Max罩耳式耳機與另一位藝術家Gleb Kostin聯手創作出極為大膽破格的配件設計。



Offgod與Gleb Kostin聯手創作出極為大膽吸睛的AirPods Max配件設計(圖片來源:instagram.com/yalocaloffgod)

Offgod本人對於Hip Hop文化及說唱有濃厚興趣,這一點相信看過他的創作定有體會。Hip Hop文化與時尚密不可分,所以他亦深受Virgil Abloh的啟發,並已經創立了自己的時尚品牌。他平日大部分的時間都沉醉在Hip Hop音樂之內,在其作品以及自拍之中亦總是能夠看到罩耳式耳機,所以是次會創作耳機配件不難預想得到。藝術封面是他的成名作以及拿手之作,他曾為炙手可熱的Hip Hop歌手如Trippie Redd、The Kid LAROI和已故的Juice WRLD等操刀,及後打響名堂陸續與更多的音樂人合作,當中包括Justin Beiber、Iann Dior、Future等,絕對粒粒皆星。

Offgod(圖片來源:instagram.com/yalocaloffgod)

另一方面,Instagram是他的其中一個主要發布作品的平台,現已有多達249,000的追縱者,在發布個人生活點滴的同時,作品亦主要紀錄一些日常生活二三事,非常貼地亦充滿個人特色,從中透露出他對流行文化、音樂、電影、動漫與科技的熱愛。外界一般形容他為最具代表性的「Z世代藝術家」,雖然難免有著年齡上的標籤,但也足證創意是無分年齡界限,的確後生可畏,同時標示著Z世代的一些獨特性,社群關係和自我認同主要由科技及網路來構成,有著獨特的文化與想法,可以在Offgod的作品中透露出來。

+ 2

Offgod雖是學生但亦相當多產,在今年初於Shout Art Hub & Gallery舉行了一個為期兩個月的首次個展「Hello My Name is Offgod」,剛才說過他有著自己的品牌,名為「Bandage Boy」,今年亦已釋出將會與著名日本藝術家村上隆和Mr.合作的消息,不過最新的情報還是他與Gleb Kostin合作打造的AirPods Max配件,將他們創作的三個角色立體化大膽直接地放上耳機。其實之前已經見過他的耳機設計作品原型,不過是次的聯名項目更是令人既驚且喜,雖然現時還未有入手的方法消息,但大家可以密切留意未來的消息,相信這位藝術界的新星推出的作品定必炙手可熱。