《Elpis》故事設定近似《SCOOP》　導演大根仁的自我重構｜湯禎兆

乍看《Elpis——希望或是災難》，心中已覺得情節及人設十分眼熟。好了，當最後的字幕一出，看到導演原來是大根仁，立即有原來如此的慨嘆。

文：湯禎兆｜原題：大根仁的自我重構



《Elpis——希望或是災難》（VIU TV）

是的，那其實幾近是16年《SCOOP》一片的重構，當年導演正是大根仁本尊。

今次是談長澤雅美飾演的女主播淺川惠那，正是因被偷拍了親密照片，於是由一線新聞節目，「墮落」成為深夜娛樂節目的主播，可是因為一宗死刑犯的冤案，令她重燃記者魂，希望重新振作為過去自己失實的報道負上責任。其實在《SCOOP》中，不少設定與《Elpis——希望或是災難》大同小異。福山雅治飾演的狗仔隊攝影記者，表面上好似再沒有任何工作熱情，以前卻曾是嚴肅新聞的攝影記者，同樣滿懷人生抱負大志。

《SCOOP》同樣是導演大根仁的作品（電影海報）

更為甚者，《SCOOP》的娛樂偷拍雜誌，其實正是臥虎藏龍之地，不少都是新聞界的老行尊，只不過時而勢易，各自因如此或如彼的原因而匯聚於此成為落水狗。《Elpis——希望或是災難》的設定幾近完成一致，真榮田鄉敦飾演的年輕導演，幾近就是《SCOOP》中二階堂富美的菜鳥記者翻版；至於節目製作部的主管如名越及村井，也全屬運動及新聞部被拉下來的落水狗。簡言之，兩者表面上的痕跡可說俯拾皆是。

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